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Ferrol

La oficina de Turismo de la plaza de España se consolida como espacio expositivo

La muestra, que llega ya a su XVIII edición, está compuesta por 98 piezas, como platos, jarrones, vasos, figuras decorativas, morteros, etc

Redacción
22/04/2026 11:59
Oficina municipal de turismo de la plaza de España, el pasado verano
Oficina municipal de turismo de la plaza de España
D. Alexandre
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La oficina de Turismo de la plaza de España contará a partir del próximo viernes 24 con otra muestra en su interior. Se trata de una nueva edición de la exposición itinerante de madera torneada ‘Contornos’ , tal y como informó la edila del área de Turismo, Maica García. 

“Trátase dunha exposición itinerante de madeira torneada organizada polo Concello de Xermade, e na que colabora a Xunta de Galicia e Artesanía de Galicia, entre outros, que ten como obxectivo dar a coñecer á sociedade o torneado artesanal de madeira realizado polos torneiros”, explicó.

La muestra, que llega ya a su XVIII edición, está compuesta por 98 piezas, como platos, jarrones, vasos, figuras decorativas, morteros, etc., que muestran diversas técnicas, multitud de maderas y otros materiales de reciente incorporación al torneado.

Esta colección se podrá ver desde este viernes, 24 de abril, hasta el próximo 1 de junio, en el horario de apertura de oficina de Turismo de la plaza de España, (de domingo a jueves de 9.00 a 14.00 horas, y los viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas).

La responsable del área indicó que esta muestra se suma al calendario de exposiciones previsto para este año, de cara a continuación potenciando las instalaciones ubicadas en la plaza de España como un espacio dinamizador más en la ciudad

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