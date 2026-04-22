La oficina de Turismo de la plaza de España se consolida como espacio expositivo

Oficina municipal de turismo de la plaza de España D. Alexandre

La oficina de Turismo de la plaza de España contará a partir del próximo viernes 24 con otra muestra en su interior. Se trata de una nueva edición de la exposición itinerante de madera torneada ‘Contornos’ , tal y como informó la edila del área de Turismo, Maica García.

“Trátase dunha exposición itinerante de madeira torneada organizada polo Concello de Xermade, e na que colabora a Xunta de Galicia e Artesanía de Galicia, entre outros, que ten como obxectivo dar a coñecer á sociedade o torneado artesanal de madeira realizado polos torneiros”, explicó.

La muestra, que llega ya a su XVIII edición, está compuesta por 98 piezas, como platos, jarrones, vasos, figuras decorativas, morteros, etc., que muestran diversas técnicas, multitud de maderas y otros materiales de reciente incorporación al torneado.

Esta colección se podrá ver desde este viernes, 24 de abril, hasta el próximo 1 de junio, en el horario de apertura de oficina de Turismo de la plaza de España, (de domingo a jueves de 9.00 a 14.00 horas, y los viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas).

La responsable del área indicó que esta muestra se suma al calendario de exposiciones previsto para este año, de cara a continuación potenciando las instalaciones ubicadas en la plaza de España como un espacio dinamizador más en la ciudad