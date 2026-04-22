La Feira do Libro abre desde este jueves la puerta a universos infinitos

​Las casetas ya están montadas desde este miércoles para la inauguración Daniel Alexandre

Once casetas de libros y editoriales participan desde este jueves y hasta las ocho de la tarde del próximo domingo en la primera de las ferias del libro que se llevarán a cabo este año en Galicia. Ferrol abre sus puertas a “universos infinitos”, como reza el lema de las ferias gallegas, con una sucesión de actividades, firmas y presentaciones para que el visitante no solo pueda disfrutar de la adquisición o conocimiento de las últimas novedades –con un descuento del 10%–, sino también aprovechar para que ese libro pueda llevar la rúbrica del propio autor.

Este jueves se celebra en la Praza da Constitución del Cantón el acto inaugural del evento, con una pregonera que sabe de lo que habla, además de ser una de esas escritoras encargadas de sembrar en los más pequeños la semilla de la lectura, Cristina Otero. El Concello y la Diputación estarán representados por el alcalde, José Manuel Rey, y la diputada de Cultura Natividad González.

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Con esa apertura figurada de puertas, las casetas de librerías –Day, Metrópolis Cómic, Pedreira, Estraviz, Galgo Azul, Cartabón y las dos Central Librera de Dolores y Real– y editoriales –Embora, Libre/TheHills Press– pondrán sobre la mesa sus novedades, sus libros más especiales y también una selección de los más vendidos para que el visitante pueda recorrer una macro librería al aire libre y disfrutar de cantidad y calidad.

En la tarde de este jueves, tres escritoras y un escritor empezarán a firmar ejemplares y acercar sus obras de forma directa al lector. Pluma de Tojo, el seudónimo bajo el que escribe Mayte Corbillón, firmará ejemplares de su primera novela ‘La Bestia del Silencio’, en la que, ambientada en Galicia, invita a adentrarse en una historia potente sobre el trauma, los secretos de la infancia y la lucha por recuperar la memoria.

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Será a las 17.00 horas, en la caseta de la Central Librera Real, donde a las 19.00 llega la que podría considerarse la representante del ‘cozy noir’ gallego, Marta Villar, que acaba de sacar a la luz la edición en castellano de su premiado ‘Detective Ferruchi’. En la caseta de la librería Day estará, a las 17.30 horas, Alba Formoso Ramos, firmando ejemplares de su obra ‘Entre incienso y recuerdos’ de editorial Hercules, una novela sobre el impacto del primer amor, las primeras veces, las más ilusionantes y las más intensas.

Para finalizar la primera jornada de la feria llegan a Metrópolis Cómics las aventuras de Grunchy, Lola y Martínez, tres simples esbirros del ejército de Crudele plasmadas en ‘Esbirros. La alianza secreta’, de la mano del guionista de cómic y humorista gráfico ferrolano Abel Alves. Las actividades de esta jornada tendrán su espacio infantil con el taller de Pokémon para niños y niñas, con juegos de cartas, retos y otras sorpresas, a partir de las 18.30 horas.