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Ferrol

Inauguración de la muestra del artista Perico Castro y clausura de ‘Ferrol no pasado’

El Torrente cuenta con nueva exposición desde el martes y el jueves despide otra

Redacción
22/04/2026 12:08
exposición Perico Castro en Torrente Ballester hasta 17 mayo
Exposición de Perico Castro en Torrente Ballester, abierta  hasta el 17 mayo
Jorge Meis
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El centro cultural Torrente Ballester está de estreno y de despedida. En la tarde del martes se abrió al público, con una inauguración en la que participó el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, la exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona.

Si este martes se abría una muestra, el jueves 23 se cierra otra, en este caso ‘Ferrol no pasado. A vida cotía’, que se clausurará con un acto a las 19.30 horas.

La muestra dedicada a la historia de Ferrol está organizada por la Asociación Amigos Museo Cidade de Ferrol y el Concello, y ofrece un recorrido por la vida diaria del siglo XIX a través de pinturas, fotografías y múltiples objetos cedidos por artistas y vecinos de la ciudad y comarca.

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