I Feira da Saúde en el Marcide para conmemorar su 50 aniversario

La jornada resultó muy participativa toda la mañana Jorge Meis

El Área Sanitaria de Ferrol celebraba este miércoles la primera edición de la Feria da Saúde, una nueva propuesta enmarcada en el programa de actos del 50 aniversario del centro sanitario. De este modo, la entrada principal del Hospital Arquitecto Marcide se llenaba de acciones en beneficio de la promoción y la prevención de la salud, de mano de numerosas asociaciones de pacientes y también facultativos del propio espacio asistencial.

Quienes accedían al hall de acceso para realizar cualquier gestión o las diferentes consultas médicas se encontraron con los diversos puestos de información y atención. Además, quienes así lo desearon, pudieron hacer, entre otros, test de marcha, pruebas de espirometría o mediciones de tensión o glucosa, gracias a los profesionales sanitarios que organizaron estas actividades para realizar chequeos de diferentes aspectos de la salud del paciente.

Quienes lo desearon pudieron realizarse controles varios como espirometrías Jorge Meis

Además, en las mesas informativas dispuestas estaban representadas una veintena de asociaciones de pacientes que pertenecen al Consejo Asesor del Área Sanitaria de Ferrol. En este espacio, especialmente diseñado para entidades y sus usuarios, pudieron compartir información sobre sus cometidos. Además, los asistentes a este encuentro tuvieron ocasión de conocer de cerca el programa de voluntariado ASF Acompaña, donde coordinadores e integrantes del mismo explicaban a los presentes cómo poder convertirse en un voluntario más.

Un colectivo que crece

Como se recordará, el Área Sanitaria local cuenta con un Consejo Asesor de Pacientes, que es un órgano de carácter consultivo regulado en la Orden de 16 de octubre de 2018, y que se configura como un vehículo de implicación de aquellas entidades en las que se agrupan los pacientes, canalizando su participación y la de sus familias, de las personas que los representen o que se responsabilicen de su cuidado. La finalidad última de esta agrupación es la de participar y colaborar en el avance de la calidad de la asistencia sanitaria.

El referido consejo se constituía en el año 2019. Por aquel entonces estaba conformado por 19 asociados, mientras que hoy son ya 26 las entidades adheridas. Todas ellas fueron invitadas a participar en esta primera Feira da Saúde y desde la Xerencia agradecen “a resposta tan positiva de todos os colectivos que forman parte do consello”.

Los diferentes colectivos de representación de pacientes informaron de su labor Jorge Meis

Así, estuvieron presentes durante toda la mañana en la cita del Marcide las entidades: Área 1 (Alcohólicos Anónimos); Acega, de Celíacos de Galicia; la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra; la Asociación Española Contra el Cáncer; AFAL, de Alzheimer; Agadhemo, de Hemofilia; Agaela, de Esclerosis Lateral Amiotrófica; AGAL, de Lupus; AGL, de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica y Otras Patologías Vasculares Periféricas; Airiños, de Trasplantes; ALCER, de Riñón; Anedía, de niños, niñas y gente joven con Diabetes; Asarga, de Sarcomas; ASCM; Asotrame, de cáncer hematológico; Aspanaes y Aspaneps (problemas psicosociales, ambas); Fegerec, de enfermedades raras y crónicas; LRG, de reumatológicas; Párkinson Ferrol; Saúde mental Ferrol, Eume y Ortegal y Aemch, de Miocardiopatía Hipertrófica.

Red de voluntarios

Desde el complejo se informó que en julio del pasado 2025, se activaba el programa ‘ASF Acompaña’, una iniciativa de apoyo en los hospitales y centros de salud, impulsada por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y la de Sanidade de la Xunta de Galicia, que se ponía en marcha de manera efectiva el pasado mes de noviembre en el Hospital Naval del CHUF.

Como recuerdan desde la demarcación sanitaria, se trata de un proyecto de humanización para acompañamiento, apoyo e información –que se acomete con ayuda de personas voluntarias–, a usuarias o usuarios que reciben asistencia sanitaria, coordinado por la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Ciudadanía.

En la actualidad, explican, el número de voluntarios ya creció hasta los 28. Se trata de personas de diversos ámbitos y perfiles profesionales, tanto del Área como ajenos a la misma.

En el acto de este miércoles las personas con experiencia en el programa aprovecharon para informar de su actividad, que desarrollan repartiéndose en horario de mañana y tarde casi todos los días de la semana. El acompañamiento suele solicitarse por parte de los responsables de las unidades médicas, del propio paciente, e incluso desde los centros de salud