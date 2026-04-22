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Ferrol

Ferrol, a un paso de ser declarada de forma oficial Lugar de Memoria Democrática

El BOE publicó esta mañana la orden para la apertura del plazo de información del expediente previo a su aprobación

J. Guzmán
J. Guzmán
22/04/2026 22:30
Celebración del primer aniversario del memorial de Canido
Jorge Meis
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La declaración formal de Ferrol como Lugar de Memoria Democrática ya se dibuja en el horizonte. Tras años de trabajo por parte del tejido asociativo de la ciudad, el expediente redactado por historiadores y expertos incoado el pasado mes de noviembre acaba de alcanzar su última fase de tramitación con la apertura del plazo de consulta pública anterior a su aprobación definitiva.

Así lo reflejaba esta mañana el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publicó la orden de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática para la apertura del mencionado período, con una duración de 20 días a contar a partir de mañana jueves. De este modo, el expediente podrá ser consultado por todos los interesados en el dominio web del Ministerio de Política Territorial –las alegaciones o aportaciones podrán remitirse a través del portal de participación de esta página o mediante el registro electrónico–.

“Es una alegría”, celebró este miércoles Manuel Fernández, presidente de Memoria Histórica Democrática –una de las entidades impulsoras de este reconocimiento, junto a Fuco Buxán, Ferrolterra Antiga y Ateneo Ferrolán–, incidiendo en el carácter extraordinario de esta declaración, dado que no se limita a algunos elementos patrimoniales, sino al conjunto del municipio. “Nosotros lo que pretendíamos solicitar eran Lugares de la Memoria, que Ferrol tiene infinitos. Mandamos una solicitud con 20 y seguro que se nos quedaron algunos en el tintero, que es algo que iremos solucionando a medida que vayamos ejecutando ese plan”, explica. En este sentido, Fernández Pita subraya que la urbe naval no solo cuenta con importantes localizaciones ligadas a esta declaración, sino también personajes históricos, como Concepción Arenal, Carvalho Calero o Pablo Iglesias.

Asimismo, el presidente de la entidad recuerda que la denominación ya no es provisional, apuntando que Ferrol ya está inscrita en la relación de Lugares de la Memoria de Europa. En cualquier caso, afirma que tras este largo trabajo queda aún mucho por delante, pues una vez el proceso finalice comenzará el de promoción y puesta en valor de este legado, comenzando con la señalización de estos puntos y la organización de actividades de difusión.

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