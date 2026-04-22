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Ferrol

El cambio de temporada da paso a las ensaladas en las mesas ferrolanas

La fresa es la fruta más demandada durante esta época del año

J. Guzmán
J. Guzmán
22/04/2026 22:38
Teresa López en su establecimiento del mercado de A Magdalena
Teresa López en su establecimiento del mercado de A Magdalena
J.G.
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Los cambios de estación siempre traen consigo una renovación de los menús en casa y eso es algo que se tiene muy presente en los establecimientos del mercado ferrolano de A Magdalena. De los platos de cuchara para resistir el frío y la lluvia se pasa a las ensaladas y la fruta fresca, como es el caso de las fresas, uno de los productos estrella a día de hoy en Frutas y Verduras Tere.

“Las lechugas y los tomates se están vendiendo mucho, igual que los esparragos, que estamos en plena temporada del blanco de Navarra y el verde de la zona de Lugo”, relata la titular del negocio, María Teresa López Santalla. En este sentido, la profesional detalla que, aunque la ensalada es el plato más común en los meses más calurosos, también se sigue demandando mucho la judía, y que se está poniendo muy de moda la conocida como menestra o caldo de verano “que las hacen con tirabeque, guisante o alcachofa”.

Un producto que se sigue vendiendo habitualmente, aun fuera de temporada –ahora son todas de cultivo, explica López–, son las setas y los champiñones. “Sobre todo las demandan mucho los restaurantes”, detalla, aunque puntualizando que las compran “por rachas”, dependiendo del menú que tengan esa temporada. “Una semana te pueden pedir muchísimas cajas y luego a la siguiente, ninguna”, bromea la profesional.

Volviendo a la fruta, como se mencionó la fresa sigue siendo la reina del inicio de la primavera, pero no es el único producto que empieza a despuntar. A este respecto, la responsable del establecimiento detalla que los arándanos, “que está viniendo ya el del país”, están ganando mucha popularidad, al igual que las especies con hueso, aún un poco tempranas pero que ya comienzan a mostrar su auténtico sabor. Finalmente, señala que la naranja y la mandarina continúan vendiéndose, apurando el fin de la temporada.

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