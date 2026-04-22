Dona sangre y llévate un libro y un marcapáginas en la unidad móvil del barrio de Ultramar este jueves

Una mujer donando sangre en imagen de archivo Jorge Meis

Donar sangre en el Día de Libro tiene premio, además de la satisfacción altruista de la propia donación. Así, desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se entregará como obsequio un libro y un marcapáginas.

En Ferrol, la unidad estará este jueves 23 de abril en la plaza de Ultramar, de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00, invitándose a participar a personas de todos los grupos sanguíneos.