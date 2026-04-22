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Ferrol

Dona sangre y llévate un libro y un marcapáginas en la unidad móvil del barrio de Ultramar este jueves

Una iniciativa que aúna la solidaridad de la donación y la promoción de la lectura

Redacción
22/04/2026 22:06
unidad de ADOS donación donantes sangre
Una mujer donando sangre en imagen de archivo
Jorge Meis
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Donar sangre en el Día de Libro tiene premio, además de la satisfacción altruista de la propia donación. Así, desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se entregará como obsequio un libro y un marcapáginas. 

En Ferrol, la unidad estará este jueves 23 de abril en la plaza de Ultramar, de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00, invitándose a participar a personas de todos los grupos sanguíneos.

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