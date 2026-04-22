Ferrol
Dona sangre y llévate un libro y un marcapáginas en la unidad móvil del barrio de Ultramar este jueves
Una iniciativa que aúna la solidaridad de la donación y la promoción de la lectura
Donar sangre en el Día de Libro tiene premio, además de la satisfacción altruista de la propia donación. Así, desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se entregará como obsequio un libro y un marcapáginas.
En Ferrol, la unidad estará este jueves 23 de abril en la plaza de Ultramar, de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00, invitándose a participar a personas de todos los grupos sanguíneos.