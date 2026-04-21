Recibimiento en el Marcide a golpe de recital musical

Un momento del recital, este martes, en la hall del Arquitecto Marcide AXF

El Ensemble Xan Viaño de Ferrol se encargó en la jornada de ayer de amenizar el acceso principal del hospital Arquitecto Marcide. Esta fue una nueva propuesta del programa ‘Música en Vena’.

La subdirección de Humanización, Calidade e Atención á cidadanía gestionó esta nueva propuesta de mano de la entidad sin ánimo de lucro ‘A Música Cura’, que de forma voluntaria ofrece estos conciertos.

Desde el Área Sanitaria de Ferrol recuerdan que su objetivo es, según indican, “transformar en alivio o sufrimento das persoas nos hospitais a través da música en directo”. Como reiteran desde la Subdirección, es una oportunidad para que “a música se incorpore como parte do coidado e a atención”, afirman.

Este es el cuarto concierto que se celebra en diversos ámbitos hospitalarios del CHUF. En la primera de las ocasiones, los músicos acudieron a la Unidad de Diálisis y al Hospital de Día Oncolóxico. En la segunda de las visitas, la música amenizó la estancia de los y de las pacientes de la Hospitalización de Psiquiatría. Y tanto en la tercera como en esta cuarta ocasión, la música se hizo extensiva a todo aquel que acudía al Hospital Arquitecto Marcide, al tocar en el hall del hospital.

Unión de artistas

Con respecto al Ensemble Xan Viaño, la formación surge del encuentro entre docentes y artistas que creen en el poder transformador de la música, “capaz de habitar espazos sensibles e de acompañar desde o máis íntimo. Vinculados a iniciativas sociais, a súa proposta nace do desexo de humanizar, ofrecer beleza e presencia alí onde a fraxilidade se fai máis visible”, explican desde el ASF al tiempo que añaden que “cada interpretación é un xesto de escoita e coidado”.

Profesores de conservatorio y músicos con recorridos diversos confluyen en un repertorio abierto y vivo, que es el reflejo de sus distintas voces que confluyen en el conservatorio ferrolano. Los músicos de esta ocasión fueron: Cristina Nogueira, violoncello; Teresa Morales, violoncello; Gustavo Barcia, contrabajo y; Mariola Gil, clarinete.

Desde el CHUF se incide además en que la música tiene efectos positivos en el bienestar emocional de los pacientes, y que existe evidencia de que puede transformar en alivio el sufrimiento de las personas.

Por otra parte, en la jornada de hoy también tendrá lugar en el complejo hospitalario otra propuesta como es la Feira da Saúde, un encuentro dirigido a pacientes y asociaciones en el que compartirán cuestiones relacionadas con la prevención y la promoción de la salud.