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Ferrol

PSOE y UGT cargan contra la Xunta por las deficiencias del transporte en Ferrolterra

La formación pide medidas para mejorar el servicio, mientras que el sindicato exige una mesa de diálogo

Redacción
21/04/2026 21:45
buses interurbanos en estación buses
El pasado día 15 arrancó la licitación de la “continuación” del servicio XG843
Jorge Meis
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El transporte público de viajeros por carretera en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal sigue sumando críticas por su funcionamiento “deficiente”. Este martes, la agrupación provincial del PSdeG/PSOE y la Federación del Sector de Carreteras, Urbanos y Logística (FeSMC) de UGT de A Coruña cargaron contra la Xunta de Galicia por la falta de soluciones ante una problemática que tanto Concellos como asociaciones de usuarios llevan años denunciando.

Por una parte, los socialistas volvieron a hacerse eco de las “incidencias” de este servicio en Ferrolterra, reclamando a la administración autonómica “a adopción de medidas que melloren o seu funcionamento”. En este sentido, el secretario xeral provincial de la formación y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, lamentó que se sigan registrando incidencias continuas como “atrasos, autobuses que non chegan ou que non realizan o servizo previsto, así como vehículos que chegan completos” y que, o bien no paran, u obligan a los usuarios a realizar el trayecto de pie.

En este sentido, el representante apuntó que esta situación se agrava por la reducción de frecuencias respecto a contratos anteriores y la adopción de horarios “que non sempre se adaptan ás necesidades reais da poboación”, especialmente a la hora de llegar a un centro educativo o al puesto de trabajo. Así, Fernández calificó la coyuntura de “inadmisible e vergoñenta”, instando a la Consellería de Presidencia –de la que depende la Dirección Xeral de Mobilidade– a “abordar as deficiencias” en lugar de centrarse en otras facetas de la prestación, como la ‘app’ recientemente anunciada.

Por su parte, el FeSMC-UGT centró sus críticas en el aspecto laboral de la situación, que a su vez suponen un impacto en el propio servicio. Así, el sindicato denuncia la “situación crítica que está atravesando el sector” tanto en Ferrolterra como en la comarca de Bergantiños y el Área Metropolitana de A Coruña, denunciando, al igual que los socialistas, “buses llenos, frecuencias insuficientes, cabeceras con riesgo de atropello” y, en el caso concreto de los profesionales, “solicitudes de baños sin respuesta”.

En este sentido, la parte social apunta que los vehículos están saliendo completos desde las estaciones sin que se establezcan refuerzos, lo que supone que muchos pasajeros tienen que quedarse en tierra, lo que “genera frustración, discusiones y conflictos diarios con los conductores”. Así, la representación de los trabajadores exige la creación de una mesa de diálogo en la que participen la Xunta, las empresas concesionarias, los sindicatos y los Concellos de Carballo, Oleiros, Arteixo, Sada, Culleredo, Carral, Ares, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón y Neda para abordar, entre otras cuestiones, el refuerzo de aforos y frecuencias y la seguridad.

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