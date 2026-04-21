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Ferrol

Nueva comparecencia de la familia de una víctima del franquismo ante la Fiscalía

La asociación Memoria Histórica Democrática acompañó a los Juzgados a los descendientes de Andrés Iglesias Garrote

Redacción
21/04/2026 22:24
Xulgado de Ferrol vista contra a sentenza de morte de Amada García
Momento de la vista contra la sentencia de Amada García el pasado enero
Daniel Alexandre
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La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática acompañó recientemente a la familia de Andrés Iglesias Garrote, antiguo teniente de alcalde de Fene asesinado en 1936, en su comparecencia en los Juzgados de Ferrol ante la Fiscalía de Derechos Humanos para demandar su reconocimiento judicial como víctima de la represión.

Iglesias Garrote, como detalló la entidad, nació en 1877 en Cariño y a los 20 años ingresó en Infantería de Marina, donde participó en campañas militares en Filipinas, Marruecos y Cuba hasta que se retiró en 1911. Tras casarse con Antonia Fernández Freire, la pareja y sus siete hijos se trasladaron a Fene, donde el represaliado “tivo unha importante participación social, política e sindical”.

Andrés Iglesias, relata la asociación, ejerció de teniente de alcalde durante toda la II República por el PSOE. El 24 de julio de 1936, en pleno levantamiento militar, la corporación fenesa hizo entrega de las armas requisadas al vecindario a las tropas franquistas, tras lo cual fueron detenidos y trasladados a la prisión de A Escolleira. Un mes después, en la madrugada del 19 de agosto, fue entregado a la Guardia Civil “e foi paseado con outras nove persoas no cementerio de Canido”, donde fue asesinado.

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