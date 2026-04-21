La voz de la portuguesa Luísa Sobral se disfrutará este sábado 25 en el teatro Jofre

Luisa Sobral en una imagen promocional Cedida

El teatro Jofre cierra los conciertos del mes de abril con una artista internacional, la portuguesa Luísa Sobral, una de las cantautoras más reconocidas del panorama musical de su país.

Se subirá al escenario ferrolano el sábado, a las 20.30 horas y las entradas pueden adquirirse en Ataquilla, a un precio que va desde los 11 hasta los 13 euros.

Debutó en 2011 con ‘The Cherry on My Cake’, un álbum muy bien recibido por el público y la crítica, al que siguieron ‘There’s A Flower In My Bedroom’ (2013), con invitados como Jamie Cullum, António Zambujo y Mário Laginha, y el disco ‘Luísa’ (2016), grabado en Los Ángeles por el productor Joe Henry (Madonna, Elvis Costello, entre otros).

‘Rosa’, el quinto álbum de temas originales (2018), fue producido por Raul Refree (Sílvia Pérez Cruz, Rosalía, Rocío Márquez).

En el 2020 lanzó el single ‘Todo Lo Que No Está’, con la cantante española Zahara. Explorando con ligereza los terrenos del pop, ‘DanSando’ (2022) es el álbum más reciente de Luísa Sobral: un trabajo íntimo y personal, pero también socialmente consciente e implicado, que reúne canciones más luminosas y en las que el amor es la materia prima. Producido por el ganador de un Grammy Latino, Tó Brandileone, el disco se grabó entre Lisboa y São Paulo.

En 2026 llegará su nuevo proyecto. Su faceta como compositora se ha ido destacando a lo largo de los años, llegando a componer para artistas como Ana Moura, António Zambujo, Sara Correia, Mayra Andrade, Sílvia Pérez Cruz,entre muchos otros.

Pese a su consolidada trayectoria, muchos han llegado a la música de Luísa Sobral a través de su hermano Salvador Sobral. De este modo, en 2017, la artista firma ‘Amar Pelos Dois’, que entrega a su hermano Salvador Sobral para que la interprete. La colaboración resulta ser un éxito y Portugal consigue su primera victoria en Eurovisión.

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Recorrido

Además de ser una de las artistas más queridas por el público portugués, Luísa Sobral también cuenta con una amplia experiencia internacional. Desde 2011, año en que actuó en el mítico programa de la BBC ‘Later... with Jools Holland’, acumula giras en países como España, Francia, Turquía, Israel, Australia, Alemania, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Marruecos, Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Japón, Corea del Sur, Brasil y Uruguay. También ha actuado en festivales como el Womad en Adelaida (Australia), el Festival de Jazz de Barcelona, el Festival de Jazz de Cartagena, el Festival de Jazz de Londres, Cully Jazz, SXSW (Texas, EE. UU.), entre muchos otros.

Programación de mayo

La programación del teatro Jofre para el mes de mayo comenzará con un concierto organizado por la Sociedad Artística ferrolana, a cargo de Miguel Matamoro el próximo día 7.

El capítulo musical se completa con actuaciones de estilos muy diversos como el concierto de Amancio Prada, para conmemorar el 50º aniversario del disco dedicado a Rosalía de Castro –16 de mayo– o la actuación de La Habitación Roja –día 23–