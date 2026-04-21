La docente del Campus Laura Castro, catedrática en Construcciones Navales

Laura Castro Cedida

La coordinadora del grupo de investigación Materials and renewable energy for engineering, environment and sustainability –Mares– del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–del Campus Industrial de Ferrol y profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, Laura Castro Santos, acaba de ser nombrada Catedrática de Universidad en el área de Construcciones Navales.

Se convierte así en la primera mujer en alcanzar este nombramiento en Galicia y la segunda en España, tras la investigadora y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid Teresa Leo Mena.

En el Campus Industrial de Ferrol es la primera y única Catedrática de Universidad en el área de Construcciones Navales y la segunda en activo en obtener el que es el máximo rango en la carrera académica universitaria en España.

De hecho, la coordinadora del Grupo de Polímeros del Citeni y profesora de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial –EUDI–María José Abad López, obtuvo este nombramiento, en el área de Física Aplicada, en octubre de 2022. Laura Castro Santos (Betanzos, 1985) es ingeniera industrial y doctora internacional por la Universidade da Coruña (UDC). Cursó un máster en Enxeñaría Marítima en A Coruña, en Xestión e Comunicación da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Camilo José Cela y un posgrado Citius de Iniciación Profesional en la Empresa, en la Universidad Autónoma de Madrid.

A lo largo de su trayectoria, realizó varias estancias de investigación, entre ellas, en el Laboratório Nacional de Energía y Geología y en el Centre for Marine Technology and Ocean Engineering, ambos situados en Lisboa.

Su investigación se centra en el estudio técnico-económico de las energías renovables marinas tales como la energía eólica marina, la energía undimotriz, los sistemas híbridos de energía marina o la energía solar marina.

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Fruto de esta actividad investigadora obtuvo premios como el primero del Colexio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia en 2009, al Mejor Póster en el Congreso DeepWind en Noruega en el año 2013 y el IX Premio de Investigación González Llanos en el área de Ingeniería Naval en 2014. En 2025, fue elegida junto con otros nueve científicos y científicas de distintos puntos de España, para participar en el Programa Emparejamiento Científico con el Congreso de los Diputados, organizado por la Oficina C y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología –Fecyt–.

En los años 2024 y 2025, Laura Castro Santos fue incluida en la World’s Top 2% Scientist List que elaboran la Stanford Universty y la editorial académica Elsevier. Esta clasificación identifica al 2% del personal investigador más influyente a nivel internacional en su área de trabajo.