La actividad de los puertos de Ferrol y San Cibrao genera más de 700 millones de euros anuales

El informe hace especial hincapié en el impacto del puerto en sectores emergentes, como la eólica marina Jorge Meis

Las dársenas de la ciudad naval y de San Cibrao generaron, en conjunto, un impacto estimado de 705,4 millones de euros anuales, alcanzando un peso económico equivalente al 0,41% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia y del 7,27% de las comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal y A Mariña. Así lo afirma un informe de impacto económico de la Autoridad Portuaria, elaborado por encargo por un equipo especializado de la firma de ingeniería madrileña Teirlog en colaboración con el departamento de Economía de la Universidad de Cantabria (UC) en base a datos del organismo del pasado 2023.

El documento, según detalló posteriormente el ente que preside Francisco Barea, no se ha centrado únicamente en las operaciones portuarias, sino que ha tenido en cuenta toda la cadena de valor, desde las operaciones de las darsenas ferrolanas y cibrenses hasta el resto de “sectores dependientes”. Así, el informe concluye que la Autoridad Portuaria se encuentra ya “consolidada” como uno de los principales nodos logísticos del noroeste peninsular.

Volviendo a las cifras, desde el Puerto se destacó que la actividad en ambas instalaciones generó 705,4 millones de euros de producción anuales, de los cuales 284,6 se corresponden al impacto directo de sus operaciones, 223,7 al indirecto y 196,9 al inducido. A nivel de empleo, se estima que se han generado el equivalente a 4.248 puestos de trabajo a tiempo completo, de los cuales 1.052 serían directos, 1.488 indirectos y 1.708 inducidos.

Período complejo

Estas cifras, reiteró el organismo portuario, han sido obtenidos en base a sus resultados del pasado 2023, un ejercicio que la entidad ha calificado de “especialmente complicado por el impacto que la transición energética tuvo sobre los tráficos en los muelles”, afirmando que cayeron sobre un 30% –en referencia, por una parte, al desplome de las descargas de carbón, principal segmento dentro de los graneles sólidos, y, por otro, por los bajos niveles de alúmina y bauxita para la actividad productiva de la planta de San Cibrao–.

De igual modo, la Autoridad Portuaria destacó su rol como plataforma logística en sectores primarios y secundarios, como son la metalurgia, la siderurgia, la industria química, la energía o la construcción. Subraya también el impacto económico específico que está teniendo la reparación naval “debido a su intensidad en mano de obra y en compras a proveedores”, asegura la entidad.

Por otra parte, el estudio incide en lo que clasifica como “impactos ampliados”, los cuales “reflejan actividades adicionales que tienen relación directa con la infraestructura portuaria o con los servicios que esta proporciona”. Dentro de esta categoría entra, por tanto, la construcción naval nueva, que generó unos 230 millones de euros; las energías renovables, especialmente las operaciones ligadas a la eólica marina (137 millones); la pesca y el marisqueo (5,4); la actividad turística (3,7 millones) y la náutico recreativa (2,4).

Por último, desde la Autoridad Portuaria se celebraron los resultados del estudio, afirmando que el mismo “confirma el papel del sistema portuario como uno de los principales motores económicos de la comarca”, así como un “elemento esencial” para la competitividad de “sectores estratégicos” en la Comunidad. Esta realidad, concluye, permite al ente público “mirar al futuro con ambición” de cara a diversificar sus operaciones.