Herido un ciclista tras caerse de su vehículo en el barrio de O Inferniño

El hombre fue atendido por el personal sanitario en el propio lugar del accidente AEIG

Un ciclista tuvo que ser atendido este martes por el servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tras resultar herido al caerse de su vehículo en el barrio de O Inferniño. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró escasos minutos antes del mediodía en la confluencia de las calles Monasterio de Monfero y Río Xuvia.

Según relató la central autonómica, el incidente se produjo porque el lesionado circulaba "muy deprisa" por el vial, perdiendo así el control de su bicicleta y cayéndose sobre el pavimento. Fue un particular que presenció el incidente el que alertó del mismo al 112, solicitando asistencia sanitaria para el hombre, que permanecía consciente.

Así, hasta el punto se desplazó una ambulancia del 061, cuyo personal asistió al herido en el lugar de la caída, y efectivos de la Policía Local por si fuera necesario regular el tráfico.