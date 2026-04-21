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Ferrol

El Rotary Club organiza una nueva charla informativa sobre la Ley de extranjería

El objetivo de la jornada es ofrecer información "fiable" al colectivo inmigrante de Ferrol

Redacción
21/04/2026 22:03
José Torres charla extranxería Rotary Club
Anterior charla de la entidad sobre inmigración, el pasado mes de enero
Jorge Meis
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Continuando con su programa de actividades centradas en la inclusión social y el apoyo a la juventud, el Rotary Club de Ferrol celebrará el próximo jueves, a las 19.30 horas en el hotel Almirante, una jornada informativa sobre inmigración segura y los últimos cambios introducidos en la Ley de extranjería de 2025.

La propuesta, de carácter gratuito y entrada libre hasta completar aforo, estará dirigida especialmente a la población migrante y tiene como objetivo “ofrecer información fiable y orientar a las personas en su proceso de regularización e integración”. En este sentido, la charla busca abordar de forma “clara y accesible” aspectos clave de la normativa como los cambios introducidos este 2026; las implicaciones prácticas de la legislación; las diferentes opciones disponibles a la hora de regularizar la situación administrativa de este colectivo; recomendaciones para evitar “errores y situaciones de vulnerabilidad”; y orientación de cara a acceder al mercado laboral de forma segura.

Por otra parte, en el marco de la gran acogida que están teniendo estas iniciativas, desde el Rotary Club se avanzó el próximo lanzamiento de un programa de mentorías específico para jóvenes migrantes.

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