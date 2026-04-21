El PSOE aboga por liquidar el saneamiento en base a los caudalímetros

Los socialistas denuncian que en la última liquidación Ferrol salió perjudicada AEIG

El grupo municipal socialista exigió este martes al Concello de Ferrol que las liquidaciones de saneamiento a Narón se realicen en base a las mediciones de los caudalímetros y no “mediante a aplicación automática de porcentaxes fixas”. Por medio de un comunicado, el edil Rafael Fernández señaló que este último criterio, que reparte en un 60/40% los gastos entre los municipios ferrolano y naronés, respectivamente, nació fruto de una sentencia judicial durante el anterior mandato, cuando aún no existía un convenio actualizado entre ambos gobiernos locales.

“Non ten sentido aplicar de maneira automática esa fórmula cando xa existen datos reais de funcionamento do sistema, que permiten coñecer con precisión o uso efectivo das instalacións”, señaló el concejal, precisando que, en la última liquidación en la que se empleó el mencionado criterio, las mediciones mostraban que Ferrol seguía pagando más de lo que debería. De este modo, Fernández Beceiro aboga por “superar” una sentencia judicial surgida “dun contexto distinto e ante a falta de acordos entre as partes”, de cara a evitar que los ferrolanos “asuman custos indebidos”. De este modo, el edil instó al gobierno local a “defender con firmeza” los intereses de Ferrol a través de ese cambio.