El 'Juan Carlos I', el mayor buque de guerra de la Armada, de paso en Ferrol

En 'Juan Carlos I' en el Arsenal de Ferrol en una imagen de archivo AEIG

El LHD 'Juan Carlos I' arribó a Ferrol este martes, según ha podido saber este periódico y recogieron muchos ferrolanos en sus redes sociales, asombrados por la majestuosidad de esta unidad atravesando la ría.

El LHD, que fue construido en los astilleros de Navantia y que entró en servicio en 2010, regresó al punto del que partió, donde fue diseñado y materializado, y donde ha estado en varias ocasiones.

Se trata de uno de los buques más emblemáticos y avanzados de la Armada, con más de 231 metros de eslora y más de 26.000 toneladas de desplazamiento, y que fue actualizado en 2025.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que se trató de una visita relámpago, pues la unidad, de grandes dimensiones, no se localiza ni en los muelles del Arsenal ni de Navantia.

El portaaeronaves 'Juan Carlos I' ha realizado este fin de semana su primera escala en el puerto de Santander. La visita, de carácter institucional y divulgativo, ha permitido acercar las capacidades navales españolas a la ciudadanía en un entorno poco habitual para este tipo de unidades. La iniciativa ha supuesto un gran éxito de público, como ha anunciado la Armada.

El buque insignia de la Armada entrando en la ría de Ferro esta mañana de martes Cedida

Así, durante el fin de semana, más de 14.000 personas visitaron el buque insignia de la Armada. La afluencia masiva convirtió las jornadas de puertas abiertas en un evento destacado en la agenda local, con largas colas de ciudadanos interesados en conocer de primera mano las instalaciones, capacidades y misiones de este portaaeronaves. Los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer distintas zonas del barco, incluyendo la cubierta de vuelo, donde operan aeronaves como los Harrier AV-8B y helicópteros embarcados, así como espacios internos destinados a la vida diaria de la dotación, que no estaban en el buque en el momento de la recalada.