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Armada

El 'Juan Carlos I', el mayor buque de guerra de la Armada, arriba a Ferrol

El LHD proviene de Santander donde el pasado fin de semana fue visitado por 14.000 personas 

Redacción
21/04/2026 14:17
PORTAVIONES JUAN CARLOS I,RIA DE FERROL
Imagen de archivo del portaviones abandonando la ría de Ferrol en agosto de 2010
J. Meis
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El LHD 'Juan Carlos I' está arribando a Ferrol este martes, según ha podido saber este periódico. Esta unidad, que fue construida en los astilleros de Navantia y que entró en servicio en 2010, vuelve al punto del que partió, donde ha estado en varias ocasiones. Se trata de uno de los buques más emblemáticos y avanzados de la Armada, con más de 231 metros de esolora y más de 26.000 toneladas de desplazamiento.

El portaaeronaves 'Juan Carlos I' ha realizado este fin de semana su primera escala en el puerto de Santander. La visita, de carácter institucional y divulgativo, ha permitido acercar las capacidades navales españolas a la ciudadanía en un entorno poco habitual para este tipo de unidades. La iniciativa ha supuesto un gran éxito de público, como ha anunciado la Armada.

Así, durante el fin de semana, más de 14.000 personas visitaron el buque insignia de la Armada. La afluencia masiva convirtió las jornadas de puertas abiertas en un evento destacado en la agenda local, con largas colas de ciudadanos interesados en conocer de primera mano las instalaciones, capacidades y misiones de este portaaeronaves. Los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer distintas zonas del barco, incluyendo la cubierta de vuelo, donde operan aeronaves como los Harrier AV-8B y helicópteros embarcados, así como espacios internos destinados a la vida diaria de la dotación, que no estaban en el buque en el momento de la recalada.

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