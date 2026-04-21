Continúan las labores de arreglo en los jardines de San Francisco

El Concello plantará glicinias en la pérgola para crear un área de sombra Jorge Meis

Los operarios del servicio municipal de Parques e Xardíns están realizando desde inicios de semana nuevas labores de arreglo y embellecimiento en los jardines de San Francisco. Se trata, según detalló el Concello, de una continuación de los trabajos que se acometieron en el espacio a comienzos de marzo en previsión a la Semana Santa.

Así, como apuntó el edil de Obras e Servizos, José Tomé, a día de hoy se están retirando los tulipanes y ciclamen que se plantaron antes de la festividad y que serán sustituidos por otra flor de temporada y se está continuado con el repintado de la muralla del mirador. De igual modo, el concejal avanzó que en los próximos días se instalará el nuevo sistema de riego automático en los parterres de la zona ajardinada, así como un banco en la pérgola situada en un lateral del Parador de Turismo –al que se le añadirán glicinias, una planta ornamental trepadora, para crear una zona de sombra en la misma–.

Los trabajos que está realizando el servicio municipal, no obstante, no se limitan a esta zona verde, detallando Tomé López que también se está actuando en el parque Raíña Sofía, donde se están saneando pavimentos y barandillas “con una hidrolimpiadora”. En los próximos días, anticipa, se instalarán también jardineras en la entrada principal de este espacio, que estarán decoradas con salvia azul o farinacea.

Otro punto de la ciudad en el que incidió el edil es la plaza de Amboage, avanzando que en fechas próximas se procederá a la retirada de los tocones de los cedros que tuvieron que ser apeados, a la poda de los que aún se mantienen y, a mediados de mayo, se iniciará un nuevo tratamiento contra el picudo rojo en las palmeras.