Celebración en el Concello de la solidaridad y el compromiso con los demás

Foto de familia tras la entrega de diplomas al voluntariado Jorge Meis

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, junto a otros miembros de la corporación municipal, entregaron en la mañana de ayer los diplomas a los 16 participantes en el curso básico de voluntariado que promueve la administración local ferrolana.

El acto se desarrolló en el salón de recepciones municipal y estuvo amenizado por los integrantes de la banda DaviGi, en la que colabora uno de los jóvenes que tomó parte en la acción formativa, tal y como destacaron desde el Ayuntamiento.

El evento estuvo amenizado por la banda DaviGi, cuyo cantante participó en el curso l Jorge Meis

En el transcurso del evento el alcalde afirmó que “máis aló de ser unha entrega de premios, estamos ante unha celebración do compromiso, da solidaridade e do valor humano de Ferrol”. El regidor destacó también que “recoñecemos a finalización dun importante curso, pero tamén unha actitude ante a vida, porque ser voluntario ou voluntaria é decidir mirar ao redor e non quedar indiferente, dar un paso adiante, cando o máis doado sería, posiblemente, non facer nada e tamén é entender que para mellorar as cousas todos temos que poñer un gran de area e logo ser capaces de que ese gran se una a outros moitos e así facer algo polos demáis”, aseveró.

Nuevos conocimientos

Durante la formación, los participantes adquirieron conocimientos y herramientas que los ayudarán en su labor desinteresado como miembros del equipo municipal de voluntariado. A partir de ahora ya podrá poner en marcha parte de lo aprendido durante el tiempo que duró la acción, colaborando para diferentes ámbitos como el social, medioambiental o cultural.

En el transcurso del acto el alcalde recordó a los presentes que “no Concello de Ferrol temos un compromiso inquebrantable co benestar social e co voluntariado, porque cremos que é investir nun futuro mellor e tamén nos veciños e veciñas”.

Rey Varela también felicitó a todos los alumnos que se embarcaron en este proyecto y les deseó que nunca pierdan la motivación “que vos trouxo ata aquí, porque hai moitas realidades que precisan de persoas como vós”, aseveró.

El acto se cerró con el acompañamiento musical de DaviGi, cuyo cantante fue uno de los jóvenes que recibió su diploma que lo acredita como voluntario.

Por su parte, la edila de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, recordó que para hacer un voluntariado responsable es fundamental realizar el curso formativo, en el que se explica todo acerca de cómo se debe desarrollar esa labor de la forma más efectiva.