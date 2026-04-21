Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad

Asotrame verá reforzadas sus acciones de sensibilización con apoyo de la Diputación

La administración provincial acaba de conceder una ayuda de más de 15.000 euros

Redacción
21/04/2026 18:02
Asotrame Diputacion 2
Asotrame Diputacion 2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Asotrame volverá a contar en este 2026, como aliada esencial para reforzar su labor de divulgación en el ámbito de la donación de médula ósea, con la Diputación de A Coruña. La administración provincial acaba de confirmar su respaldo económico a las acciones que la asociación desarrolla en los municipios de la provincia para sensibilizar sobre el proceso al conjunto de la sociedad.

El ente que preside Valentín González incrementa hasta los 15.558 euros la cuantía de la ayuda concedida en el marco de la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para el mantenimiento de programas sociosanitarios. La iniciativa central de la propuesta de Asotrame es el ciclo “Reflexos de vida”, con sesiones informativas en las que se habla sobre el cáncer hematológico y de la importancia de la donación. Así, en las charlas, además del personal técnico de la asociación, participan supervivientes trasplantados que ofrecen su testimonio en directo.

Solo en lo que va de año más de 700 personas asistieron a las sesiones, desarrolladas en centros educativos de la provincia, especialmente institutos, para ofrecer información, desterrar falsos  mitos y animar a la ciudadanía en general a que se hagan donantes de médula.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entrega diplomas voluntariado concello Ferrol

Celebración en el Concello de la solidaridad y el compromiso con los demás
Redacción
Asotrame Diputacion 2

Asotrame verá reforzadas sus acciones de sensibilización con apoyo de la Diputación
Redacción
Música en vena 2

Recibimiento en el Marcide a golpe de recital musical
Redacción
Ejercicios de seguridad en la Antonio de Escaño

Adjudican por 5,7 millones otra fase de obras en la Antonio de Escaño que permitirá aumentar el número de alumnos
Redacción