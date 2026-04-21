Asotrame verá reforzadas sus acciones de sensibilización con apoyo de la Diputación

Asotrame Diputacion 2

Asotrame volverá a contar en este 2026, como aliada esencial para reforzar su labor de divulgación en el ámbito de la donación de médula ósea, con la Diputación de A Coruña. La administración provincial acaba de confirmar su respaldo económico a las acciones que la asociación desarrolla en los municipios de la provincia para sensibilizar sobre el proceso al conjunto de la sociedad.

El ente que preside Valentín González incrementa hasta los 15.558 euros la cuantía de la ayuda concedida en el marco de la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para el mantenimiento de programas sociosanitarios. La iniciativa central de la propuesta de Asotrame es el ciclo “Reflexos de vida”, con sesiones informativas en las que se habla sobre el cáncer hematológico y de la importancia de la donación. Así, en las charlas, además del personal técnico de la asociación, participan supervivientes trasplantados que ofrecen su testimonio en directo.

Solo en lo que va de año más de 700 personas asistieron a las sesiones, desarrolladas en centros educativos de la provincia, especialmente institutos, para ofrecer información, desterrar falsos mitos y animar a la ciudadanía en general a que se hagan donantes de médula.