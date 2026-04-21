Adjudican por 5,7 millones otra fase de obras en la Antonio de Escaño que permitirá aumentar el número de alumnos

Un ejercicio de seguridad llevado a cabo en la Antonio de Escaño Armada

La Plataforma de Contratación do Sector Público acaba de publicar la adjudicación del proyecto de adecuación del cuartel de alumnos de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, tal y como destacó este martes el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

El contrato en cuestión se ha adjudicado a la empresa Oreco Balgon, S.A. por un importe total de 5.766.162,66 euros y con un plazo máximo de ejecución fijado para el 30 de noviembre de 2027.

Los trabajos en el cuartel de alumnos deberán estar finalizados en noviembre de 2027

Las obras permitirán reformar y mejorar la habilitación destinada al alumnado de la escuela, incrementando la capacidad actual del centro desde los 900 alumnos hasta los 1.200. “Trátase dunha actuación moi relevante para reforzar a formación, mellorar as condicións de vida do alumnado e adaptar as instalacións ás necesidades actuais da Armada”, destacó Abalde.

Julio Abalde en una entrevista con el Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar Cedida

La Escuela de Especialidades Antonio de Escaño es uno de los centros formativos de referencia de la Armada e imparte enseñanzas en las áreas de Sistemas de Telecomunicaciones, Sistemas de Armas y Sistemas de Energía y Propulsión, además de asumir una parte esencial de la formación virtual que complementa la preparación presencial de carácter práctico-operativo.

El subdelegado subrayó que esta actuación forma parte de la planificación impulsada por el Ministerio de Defensa para modernizar instalaciones y mejorar capacidades. “O Goberno de España mantén un compromiso firme con Ferrolterra, apostando pola modernización das infraestruturas militares e polo impacto positivo que estas inversións xeran no emprego e na actividade económica da comarca”, afirmó.

Este proyecto se suma a otras actuaciones ya en marcha en la misma escuela naval, como la renovación de la pista de atletismo o la construcción de cuatro nuevos espacios polideportivos, que posteriormente serán cubiertos. “Ferrol se consolida como enclave estratéxico e como motor económico grazas á inversión pública do Goberno de España”, señaló el subdelegado en la provincia.

Abrir Ferrol al mar

Abalde también recordó que la misma línea de subvenciones incluye actuaciones en otras instalaciones militares de Ferrol, como la Esengra o las previstas en la zona de O Vispón, además de todas las obras vinculadas al proyecto ‘Abrir Ferrol al Mar’.

Este plan, impulsado y desarrollado de forma coordinada entre el Ministerio de Defensa, Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Ferrol, contempla el avance de accesos, la transformación urbana del entorno del Arsenal y la integración de la ciudad con su fachada marítima, como se recuerda desde la Delegación del Gobierno. Así, como ya se avanzó, entre otras actuaciones el Ministerio de Defensa adecuará un nuevo acceso al Arsenal desde la calle Irmandiños, con la habilitación de la puerta de Enfermería y la ampliación interna de los viales. En el Arsenal se derribó ya la antigua estafeta de correos, dentro del referido proyecto de apertura de la ciudad a una parte de su fachada marítima.

Estamos ante unha etapa histórica de investimentos do Goberno Central Julio Abalde, subdelegado Goberno en A Coruña

Julio Abalde recalcó que “estamos ante unha etapa histórica de investimentos do Goberno Central que veñen a reforzar a relación entre Ferrol e a Armada e que contribúen a construír unha cidade máis aberta, moderna e tamén con máis posibilidades”, concluyó