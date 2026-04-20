Xosé Manuel Suárez | “O movemento obreiro de Ferrol foi clave na resistencia”
O historiador que coordinou o informe inicial do expediente sobre os lugares máis destacados da represión na cidade destaca o carácter único de Ferrol como Lugar de Memoria Democrática
Xosé Manuel Suárez é o autor do informe orixinal no que se basea a solicitude de Ferrol como Cidade de Memoria e no que tamén colaboraron colegas como Bernardo Máiz, Eliseo Fernández e membros da Asociación Memoria Histórica Democrática, alén de toda a bibliografía sobre o tema. “Os historiadores dependemos, ao fin e ao cabo, da bibliografía”, afirma, aínda que é exclusivamente da súa colleita a idea de recoller todos os feitos e lugares relevantes neste periodo e de unir a fase máis dura da represión, a que seguiu ao golpe de Estado, con outros feitos posteriores relacionados.
En que fase do proceso está a declaración de Ferrol como Cidade de Memoria?
Pedíronse informes ao Consello de Cultura Galega e ás universidades de Santiago e da Coruña. Iso forma parte do trámite e, segundo comentan no Ministerio, este mes vai saír a orde no BOE que abre un período de vinte días de exposición pública para alegacións. Como nesa primera fase se declararon edificios como lugares de memoria democrática –por exemplo, a casa de Concepción Arenal ou o portal no que mataron a Moncho Reboiras, entre outros–, os seus propietarios actuais, tanto se son públicos como privados, podían presentar alegacións. Esperamos que en maio poida estar xa rematado o expediente que se iniciou en novembro e que inclúe incorporar a Ferrol ao inventario provisional de Lugares de Memoria Democrática como cidade. É a terceira urbe que entra: Gernika non ten ese rango; Eibar si está por ser na que antes se proclamou a II República e tamén está Alicante, por ser a última da resistencia republicana. Ferrol entra pola súa historia e polo seu peso no que é guerra e a ditadura, e iso é interesante resaltalo.
Confía en que non vai haber ningunha alegación?
Como anécdota, direi que nós fixemos algunha alegación que máis ben eran correccións de erros, como que en Ferrol o Alzamento foi o día 20, non o 18, e tamén porque hai un grande olvido, como foi o Memorial de Canido, que agardamos que xa se inclúa e, se non, sempre poderemos alegar en prazo.
Ten comentado que o movemento obreiro xoga un papel crucial na resistencia.
É evidente que o movemento obreiro participa no desenvolvemento da II República e na resistencia. Por iso, a relación de represaliados do naval é tan importante: hai máis de 120 e esa forza permanece ao longo do tempo porque despois está na guerrilla e na folga do aceite do 46, e son os que matan a Torres, que é o represor de Cedeira e do Ortegal... E logo pasou a ser a resistencia sindical dentro do sistema...
Hai polo tanto unha continuidade...
Si, é evidente, pero tamén o enlazamos coa I Republica porque, casualmente, no Arsenal é onde se proclama a República Federal, nada menos, cento e pico días antes da proclamación da Primeira República. O Ministerio réstalle importancia porque, claro, é unha proclamación, pero nós queriamos que figurase porque a II República non nace por xeración espontánea, senón porque hai unha base, e o século XIX aquí é moi interesante. Está o levantamento de Carral e en Galicia había un federalismo evidente, curiosamente máis importante que o da II República. Queriamos darlle un sentido amplo, non de feitos illados, para que a sociedade ferrolá se recoñeza a si mesma.
Iso é o que fai diferente a Ferrol no conxunto do Estado?
É evidente que aquí no 72 se puxou en xaque o franquismo porque o xuízo que empezou por unha cuestión laboral converteuse pola traxedia do asasinato de Amador e Daniel nunha defensa dos dereitos humanos. O que queremos dicir é que iso non nace aí, senón que vén de atrás. A historia é un proceso acumulativo e Ferrol sempre estivo na vangarda, mesmo na guerrilla, porque naquel momento era a esperanza de rematar co franquismo, ata que o Partido Comunista decidiu cambiar a táctica porque era un suicidio.
O traballo no arquivo do estaleiro é unha demanda dos historiadores e tamén do comité de empresa. Como se debería enfocar?
Isto empezou antes da pandemia, cando Galán era presidente do comité, e tamén estou vinculado persoalmente porque o meu sogro traballou aquí. Eu recomendeilles pedir unha subvención ou falar coa empresa para que poña os recursos. O primeiro é ordenar o arquivo para coñecer a historia da construcción naval, pero a nós interésanos determinar quen eran os traballadores relacionados coa SECN –Sociedad Estatal de Construcción Naval– que foron vítimas da represión. Agora está chegando á Xustiza, a consecuencia da lei, consideración de vítimas aos familiares porque é esa dor herdouse. Hai quen segue dicindo que a memoria democrática é reabrir feridas. E eu pregunto: as feridas de quen? Dos torturadores? Dos que teñen mala conciencia? As feridas das vítimas non se pecharon, logo non se poden reabrir: para que pechen fai falta precisamente isto: memoria e xustiza. Cando eu facía a tese, nunca pensei chegar a oír nun tribunal a unha fiscala contar os feitos que ti investigaches. Está pasando á historia como o xuízo de Nuremberg, pero sen culpables sentados no banco pola lei de amnistía e ter trascorridos máis de 50 anos. A Xustiza non está buscando castigar os culpables, senón resarcir as vítimas, e resarcir quere dicir reparar e trasladar os feitos aos arquivos, que a verdade estea incorporada á documentación e que os consellos de guerra queden anulados.
Cantas son as vítimas do naval?
Non me gusta poñer número porque, ademais, hai persoas que eventualmente traballaron nos estaleiros e logo están os que traballaban como xornaleiros, é dicir, que non eran empregados propiamente pero que traballaban aquí. Non sería imposible documentalo, pero antes habería que ordenar o arquivo.
Antes falaba da fiscala, Encarnación Mayán. Supoño que para vostedes é unha sorte ter a ese lado unha persoa tan implicada.
Está claro que tivemos moita sorte e veu ademais a un sitio con moitísimo traballo. Hai que recalcar que a Fiscalía tamén é de Dereitos Humanos, porque isto ao final é un tema de conculcación dos dereitos humanos. Polo tanto, todo este traballo que se está facendo na Fiscalía en Ferrol non vai quedar aquí, senón que sentará xurisprudencia. De feito, se vemos a tese do Ministerio para compensar a familia de Amador Rey, relaciona o episodio co 36, como consta no informe que enviamos. No Ministerio téñeno claro: non son feitos illados, senón un proceso. Nós dámoslle datos á Xustiza, pero ela tamén nolos está dando, e o recoñecemento que está a facer seguramente nos leve a ampliar a lista do Memorial de Canido: é importante ter claro que a represión non se circunscribe do 36 ao 75.