Visita del Almirante Jefe de Personal a las escuelas de formación de la Armada en Ferrol

El Alper presidió en enero una jura de bandera en la Esengra Daniel Alexandre

El Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno, visitará mañana los dos centros de formación de la Armada en la ciudad de Ferrol, la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra) y la Antonio de Escaño. El responsable estará acompañado durante el encuentro por el contralmirante Ramón Fernández Borra.

Esta visita oficial a los dos centros se enmarca dentro del “compromiso permanente de la Armada con la excelencia en la formación y el desarrollo profesional de sus hombres y mujeres”, como precisan.

Durante la estancia, el almirante Alfonso Delgado mantendrá reuniones de trabajo con los responsables de los diferentes espacios de enseñanza, “para evaluar así el estado actual de los programas de instrucción que se realizan y la formación, así como para dar cuenta de las necesidades de medios y recursos humanos que pudieran precisar en las dos escuelas navales.

En la imagen el Alper, Alfonso Delgado Moreno Armada

Además, durante su presencia en Ferrol también tendrá ocasión de dirigirse al personal que está realizando ahora mismo su formación así como a los cuadros de mando de los dos centros formativos.

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Capacitación

Tanto la Esengra como la Escaño garantizan la capacitación técnica y militar de las futuras generaciones de marineros, suboficiales y oficiales que integrarán las dotaciones de los diferentes buques y unidades que tiene la Armada.

En el Arsenal de Ferrol destacan que esta visita “pone de manifiesto el interés de los mandos superiores por el seguimiento directo de la actividad formativa y por el impulso continuo a la mejora de las condiciones de enseñanza del personal militar naval”.

Desde la Armada destacan que la visita pone de manifiesto el interés de los mandos superiores por la acción formativa

Desde la delegación local de la Armada se recuerda que la última visita del Almirante Jefe de Personal se produjo el pasado 23 de enero, en el transcurso de la jura de bandera de los marineros del segundo ciclo de Marinería del curso de 2025, acto que se encargó de presidir.