Perico Castro inaugura este martes en el Torrente Ballester una muestra de su técnica con plumillas

Pedro Castro en una exposición de pintura en Exponav EC

El pintor Pedro Castro Couto, conocido artísticamente como Perico Castro, ferrolano de nacimiento pero que residió muchos años en A Coruña y actualmente vive en Verín, inaugura esta tarde, a las 19.30 horas en el centro cultural Torrente Ballester, una exposición en la que se muestra una selección de sus plumillas. Estas incluyen retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la vida ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona –hace un par de años presentó en Exponav la exposición ‘El Camino a San Andrés de Teixido’–

Pedro Castro es un especialista en la Galicia castrexa, prerromana, y un enamorado de la Edad Media gallega. Su pintura tiene una temática casi única, que es la vida, oficio y costumbres de aquella época que se hace atractiva y amable en sus óleos. Tiene una gran experiencia en exposiciones colectivas e individuales, con presencia en las ciudades más importantes de Galicia

Como gran entendido del dibujo, otro campo que domina en el terreno del arte pictórico es la plumilla, tal y como se podrá comprobar hasta el 3 de abril en la exposición que hoy se abre al público.

Al acto inaugural de la tarde de este martes 21 acudirá el responsable de las políticas culturales del Concello, el edil José Antonio Ponte Far.