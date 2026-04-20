Los 'Celtas cortos' estarán "contando cuentos" en las fiestas de verano de Ferrol

Celtas Cortos en su concierto del pasado día 11 en A Coruña C.R.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anunció este 20 de abril uno de los primeros conciertos del programa de las Fiestas de Verano 2026 de Ferrol, haciendo así un guiño a uno de los temas más conocidos de la banda, que se encuentra celebrando su gira de los 40 años en la música.

El grupo vallisoletano actuará el 26 de agosto en la plaza de Armas, con la gira '40 años Contando Cuentos' que los está llevando por salas de conciertos de toda España y que recalaron hace tan solo unas semanas en la Pelícano de A Coruña, una actuación en la que contaron como invitados especiales con Iván Ferreiro o el cantante de Siniestro Total, Julián Hernández.

La banda, que nació en 1986, lanzó en 1991 'Me cuenta un cuento', un trabajo con el que realizaron más de 260 conciertos entre 1991 y 1992, incluyendo shows multitudinarios en la Expo de Sevilla, las Ventas de Madrid o en las fiestas de la Mercè, donde reunieron más de 63.000 personas.

Durante su trayectoria musical lanzaron 13 discos de estudio, seis recopilatorios y tres álbumes en directo, y entre otras colaboraciones destaca la versión de “Cuéntame un cuento” que grabaron junto al artista americano Willy Deville. En estos 40 años compartieron también escenario con artistas como Peter Gabriel, Miguel Ríos, Silvio Rodríguez, Hito o Rozalén, entre muchos otros.

El presupuesto de este concierto es de 38.000 euros.