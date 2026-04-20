La expedición de dos alumnos de la EPEF a Groenlandia llega a la cátedra Cosme Álvarez
Mariano Stinga González y Enrique Lagos Molíns ofrecerán este miércoles una confeencia de su viaje en el barco de vela ‘Brown Bear’
La experiencia de dos alumnos de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) y tripulantes de la expedición del barco de vela ‘Brown Bear’ por Groenlandia y por el Atlántico Norte, Mariano Stinga González y Enrique Lagos Molíns, será este miércoles 22 protagonista de la nueva conferencia de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial. Bajo el título ‘Unha travesía no Ártico: do xeo ao océano aberto’ los alumnos relatarán su experiencia como parte de la tripulación del buque del armador Hugh Clay, entre el 18 de julio y el 6 de septiembre de 2025, después de recorrer la costa oeste de Groenlandia y de cruzar el Océano Atlántico Norte hasta llegar al puerto de Falmouth, en Cornualles (Inglaterra).
Los dos jóvenes documentaron todo el viaje echando mano de un dron y de varias cámaras fotográficas. La conferencia podrá seguirse, de manera presencial, hasta completar el aforo, desde el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, y, también on line, a través de la página web https://www.catedracosmealvarez.com/conferencia-en-directo/.
El lanzaroteño Mariano Stinga González es graduado en Enxeñaría Mecánica por la UDC y cursa el máster en Ingeniería Naval y Oceánica en la Politécnica.
El vigués Enrique Lagos Molíns estudia Enxeñaría Naval y Oceánica en el Campus.