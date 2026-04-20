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Ferrol

La expedición de dos alumnos de la EPEF a Groenlandia llega a la cátedra Cosme Álvarez

Mariano Stinga González y Enrique Lagos Molíns ofrecerán este miércoles una confeencia de su viaje en el barco de vela  ‘Brown Bear’

Redacción
20/04/2026 20:43
Los alumnos que realizaron el viaje a Groenlandia
Los alumnos que realizaron el viaje a Groenlandia
Cedida
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La experiencia de dos alumnos de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) y tripulantes de la expedición del barco de vela ‘Brown Bear’ por Groenlandia y por el Atlántico Norte, Mariano Stinga González y Enrique Lagos Molíns, será este miércoles 22 protagonista de la nueva conferencia de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial. Bajo el título ‘Unha travesía no Ártico: do xeo ao océano aberto’ los alumnos relatarán su experiencia como parte de la tripulación del buque del armador Hugh Clay, entre el 18 de julio y el 6 de septiembre de 2025, después de recorrer la costa oeste de Groenlandia y de cruzar el Océano Atlántico Norte hasta llegar al puerto de Falmouth, en Cornualles (Inglaterra).

Los dos jóvenes documentaron todo el viaje echando mano de un dron y de varias cámaras fotográficas. La conferencia podrá seguirse, de manera presencial, hasta completar el aforo, desde el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, y, también on line, a través de la página web https://www.catedracosmealvarez.com/conferencia-en-directo/.

El lanzaroteño Mariano Stinga González es graduado en Enxeñaría Mecánica por la UDC y cursa el máster en Ingeniería Naval y Oceánica en la Politécnica.

El vigués Enrique Lagos Molíns estudia Enxeñaría Naval y Oceánica en el Campus.

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