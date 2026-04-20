La ASCM pone en marcha desde este martes la tercera edición de su Mercalibro Solidario en Esteiro

Algunos de los libros de una feria del libro de segunda mano organizada por la ASCM J.M.

La Asociación Sociocultural ASCM organiza desde este martes la tercera edición del Mercalibro Solidario. La cita se celebrará hasta el próximo viernes en el local de la entidad situado en el barrio de Esteiro (Calle Fernando VI, bloque 3, bajo), en horario de mañana y tarde –desde las 10.30 a las 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas–.

Durante los cuatro días que dure el evento los asistentes podrán disfrutar de una amplia y variada selección de libros. “Esta diversidad permite que cada visitante encuentre algo especial, convirtiendo la experiencia en una oportunidad no solo de adquirir libros a precios accesibles, sino también de redescubrir el valor de la lectura como herramienta de aprendizaje, ocio y crecimiento personal”, explican desde la asociación ASCM.

Además de la venta de ejemplares, durante el evento también habrá sorpresas, “pequeños obsequios y propuestas que contribuirán a crear un ambiente familiar, cercano y acogedor”, subrayan al tiempo que añaden que se busca crear un “espacio donde compartir, aprender y disfrutar, siempre desde una perspectiva solidaria y participativa”.

La iniciativa contribuye a mejor la vida de las personas con discapacidad a las que da cobertura la entidad

Explican los organizadores del evento que uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es su “fiabilidad social”, ya que todos los fondos recaudados se destinarán a apoyar los proyectos que la ASCM desarrolla a lo largo del año. Estos planes están enfocados en mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, su integración laboral y su participación plena en la vida social.

Desde la organización del Mercalibro se invita a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa solidaria, que combina cultura y compromiso, una acción que no se trata solo adquirir un libro, sino también de contribuir a una causa que impacta positivamente en muchas vidas