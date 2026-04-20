Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La acuarela urbana de Blanca Escrigas se expondrá en La Sociedad Recreativa Canido

La artista es también autora del cartel anunciador de los Maios de Canido

Redacción
20/04/2026 21:00
Blanca Escrigas
Blanca Escrigas
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Con la resaca todavía de los Estudios Abiertos que se celebraron el pasado fin de semana en la ciudad, la artista local Blanca Escrigas se prepara ya para mostrar su obra en una nueva exposición, esta vez en el barrio de Canido.

La cita será el próximo jueves 23 en el ambigú de la Sociedade Recreativa e Deportiva Canido y la inauguración tendrá lugar a las 20.30 horas.

Con el título ‘Acuarela urbana’, la artista expone una selección de sus características obras, que tienen el paisaje urbano de la zona como protagonista esencial. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 23 de mayo y forma parte de la actividad cultural habitual de la asociación del barrio de Canido.

Previa de Os Maios

Precisamente aprovechando esta cita, se presentará oficialmente el cartel anunciador de la nueva edición de la Festa dos Maios de este año, que se celebran entre el día 1 y 10 en el barrio alto.

El cartel también es obra de Blanca Escrigas, que reflejará con su particular visión esta fiesta más que consolidada en Canido y que organizan conjuntamente las entidades del barrio, a través de la Interveciñal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Historiador Suárez actos 14 de Abril

Xosé Manuel Suárez | “O movemento obreiro de Ferrol foi clave na resistencia”
X. Fandiño
Comisaría de Policía Ferrol

Denuncian un nuevo episodio de violencia nocturna en el barrio ferrolano de Recimil
Redacción
El ideal gallego

415.000 euros para la renovación de once convenios deportivos
Redacción
Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo

Ferrol en Común se suma a las críticas por la exclusión del área del ‘Plan Galicia’ de Renfe
Redacción