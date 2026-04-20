La acuarela urbana de Blanca Escrigas se expondrá en La Sociedad Recreativa Canido

Blanca Escrigas EC

Con la resaca todavía de los Estudios Abiertos que se celebraron el pasado fin de semana en la ciudad, la artista local Blanca Escrigas se prepara ya para mostrar su obra en una nueva exposición, esta vez en el barrio de Canido.

La cita será el próximo jueves 23 en el ambigú de la Sociedade Recreativa e Deportiva Canido y la inauguración tendrá lugar a las 20.30 horas.

Con el título ‘Acuarela urbana’, la artista expone una selección de sus características obras, que tienen el paisaje urbano de la zona como protagonista esencial. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 23 de mayo y forma parte de la actividad cultural habitual de la asociación del barrio de Canido.

Previa de Os Maios

Precisamente aprovechando esta cita, se presentará oficialmente el cartel anunciador de la nueva edición de la Festa dos Maios de este año, que se celebran entre el día 1 y 10 en el barrio alto.

El cartel también es obra de Blanca Escrigas, que reflejará con su particular visión esta fiesta más que consolidada en Canido y que organizan conjuntamente las entidades del barrio, a través de la Interveciñal.