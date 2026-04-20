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Ferrol

‘Frankenstein’, propuesta de la Biblioteca Municipal de Ferrol para celebrar el Día del Libro

Este miércoles y el viernes 24 se ofrecerá información sobre el clásico de Mary Shelley en el centro de la plaza de España

Redacción
20/04/2026 20:47
María Nieto, en unos Instantes Literarios anteriores
Archivo
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La proximidad de la celebración del Día del Libro, el próximo 23 de abril, lleva a la Biblioteca Municipal de Ferrol a poner en marcha una iniciativa literaria en el marco de los denominados Instantes Literarios –un servicio informativo pensado para consumir de modo rápido y oral información fiable–.

En esta ocasión, la propuesta del centro de la plaza de España es una aproximación del lector o lectora a una de las primeras obras de ciencia ficción de la historia de la literatura, ‘Frankestein’, de Mary Shelley, una obra que comenzó a escribir con tan solo 18 años. Este año, además, se conmemoran los 175 años del fallecimiento de la autora, que fue también precoz en su muerte, a los 57 años de edad.

La actividad se llevará a cabo mañana y el viernes, entre las 11.00 y las 13.30 horas, y cosnistirá en un breve encuentro informativo, de unos cinco minutos de duración, en formato oral e individual, con el objetivo de ofrecer al usuario contenidos de un modo directo.

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Animan, de este modo, a visitar la biblioteca y celebrar el Día del Libro descubriendo este clásico imprescindible y conociendo anécdotas como que la novela nació en una sola noche a raíz de una apuesta, entre otros secretos de su creación y de la vida de su autora.

La actividad estará guiada por la escritora y divulgadora cultural María Nieto que explicará las cuestiones a través de un formato ágil, próximo y muy accesible.

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