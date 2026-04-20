‘Frankenstein’, propuesta de la Biblioteca Municipal de Ferrol para celebrar el Día del Libro

María Nieto, en unos Instantes Literarios anteriores Archivo

La proximidad de la celebración del Día del Libro, el próximo 23 de abril, lleva a la Biblioteca Municipal de Ferrol a poner en marcha una iniciativa literaria en el marco de los denominados Instantes Literarios –un servicio informativo pensado para consumir de modo rápido y oral información fiable–.

En esta ocasión, la propuesta del centro de la plaza de España es una aproximación del lector o lectora a una de las primeras obras de ciencia ficción de la historia de la literatura, ‘Frankestein’, de Mary Shelley, una obra que comenzó a escribir con tan solo 18 años. Este año, además, se conmemoran los 175 años del fallecimiento de la autora, que fue también precoz en su muerte, a los 57 años de edad.

La actividad se llevará a cabo mañana y el viernes, entre las 11.00 y las 13.30 horas, y cosnistirá en un breve encuentro informativo, de unos cinco minutos de duración, en formato oral e individual, con el objetivo de ofrecer al usuario contenidos de un modo directo.

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Animan, de este modo, a visitar la biblioteca y celebrar el Día del Libro descubriendo este clásico imprescindible y conociendo anécdotas como que la novela nació en una sola noche a raíz de una apuesta, entre otros secretos de su creación y de la vida de su autora.

La actividad estará guiada por la escritora y divulgadora cultural María Nieto que explicará las cuestiones a través de un formato ágil, próximo y muy accesible.