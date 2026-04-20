Ferrol en Común se suma a las críticas por la exclusión del área del ‘Plan Galicia’ de Renfe

El 'Plan Galicia' no incluye, en principio, mejoras para los servicios desde Ferrol Daniel Alexandre

El pasado viernes, día 17, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, mantuvo un encuentro de trabajo en Santiago con la gerencia del ente público en la Comunidad para trasladar algunas de las principales novedades del futuro ‘Plan Galicia’, una iniciativa que busca, entre otros objetivos, reforzar los servicios en el área, especialmente en horas punta, en los trayectos incluidos en el conocido como ‘Eje Atlántico’ –A Coruña-Santiago-Vigo–.

Así, si bien no se han detallado todas las mejoras contempladas en esta propuesta, que aún se encuentra en fase de estudio –desde la empresa se afirmó a este Diario que cualquier otra novedad se trasladará en su debido momento–, el hecho de que en ningún momento se mencionase el área de Ferrolterra y su problemática hizo “saltar las alarmas” del tejido asociativo local, comenzando por el Foro Cidadán polo Ferrocarril.

En este contexto, el grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) se unió este lunes a las críticas a esta falta de medidas, demandando al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, su “intermediación inmediata” para “poñer fin a este despropósito”. A través de un comunicado, la formación lamentó que las mejoras anunciadas “volven deixar en evidencia a discriminación das nosas comarcas” por parte del Ejecutivo en materia de infraestructuras.

En este sentido, el grupo municipal afeó a las diferentes administraciones que se “posicionasen públicamente” a favor de la modernización de esta prestación en el conjunto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortega, para luego ofrecer una “resposta nula” en el momento de “materializar as demandas sociais” en relación al trasporte ferroviario. Más aún, Ferrol en Común considera “insultante” esta posición, dado que, a su juicio, está “feita con coñecemento de causa”.

En concreto, la formación carga contra el Ministerio de Transportes y la Xunta por no dar “ninguha resposta ás reclamacións concretas” reflejadas en la declaración institucional unitaria que fue aprobada por unanimidad tanto en los plenos de los municipios afectados como en el de la Mancomunidade y el del Parlamento de Galicia. “Non hai nada orzamentado e nada programado, máis alá dos apoios simbólicos e as promesa baleiras”, denuncia la agrupación.

Por tanto, desde FeC se apela a Blanco como “máximo representante do Goberno central en Galicia” para que traslade las reivindicaciones en materia de horarios y frecuencias para lograr que Ferrol se integre en el ‘Eje Atlántico’.