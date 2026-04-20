Esmelle se suma a la lista de lavaderos restaurados durante este mandato
La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes la licitación de los trabajos, valorados en más de 54.600 euros
El lavadero de la parroquia de Esmelle, situado en el lugar de Chá Mariña, se sumará en cuestión de meses al listado de estos elementos patrimoniales “populares” restaurados durante el presente mandato. Así lo anunció esta mañana el Concello después de que la Xunta de Goberno Local (XGL) aprobase en su última sesión la licitación de las obras, presupuestadas en 54.605,35 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.
Se trata, por tanto, de la sexta de estas construcciones recuperadas desde mayo de 2023, siendo el resto los dos de la parroquia de Covas, el de San Xurxo, el de Serantes y uno de los dos existentes en San Cristobo. De todos ellos, los cuatro primeros se reformaron en el marco de un taller dual de empleo específico de restauración de lavaderos –vinculado a la formación de Fábricas de albanelería– cofinanciado al 75% por la Xunta de Galicia; mientras que el quinto se licitó en octubre de 2025, siendo adjudicado en diciembre a RSC por 68.171,67 –impuestos incluidos–. Este último, pese a contar con un plazo de finalización de tres meses, aún se encuentra en plena ejecución.
A estos cinco habría que añadir el de Brión, dado que, si bien fue licitado y adjudicado durante el mandato anterior –el anuncio de que las obras las acometería Prosema Noroeste por unos 4.500 euros se realizó a comienzos de mayo de 2023–, los trabajos finalizaron durante el presente.
“Cumprimos coa demanda da Asociación de Veciños de recuperar este lavadoiro, cuxo proxecto estaba sen actualizar dende o ano 2021”, afirmó ayer el alcalde, José Manuel Rey, añadiendo que estas construcciones patrimoniales “son o reflexo fiel da historia e a tradición de Galicia como outros elementos etnográficos, como son os cruceiros, os hórreos ou tamén os antigos palcos de música”. Cabe señalar, a este respecto, que la actuación había sido anunciada a comienzos del pasado mes de marzo, concretamente durante una visita del regidor ferrolano a esta parroquia en el marco del plan de barrios.
Los trabajos
En cuanto a la intervención en sí, desde el gobierno local se detalló que se trata de una estructura de 42 metros cuadrados construida en 1960 con una planta rectangular con zona de estancia y una pila de cantería. Tanto el tejado, de dos aguas, con estructura de madera y teja curva, como los pórticos, de hormigón armado, presentan un importante estado de deterioro, por lo que buena parte de los trabajos se concentrarán en el exterior del lavadero.
El proyecto, por tanto, recoge “cuatro actuacións principais”, comenzando por la retirada de todos los componentes que componen la cubierta. Posteriormente, detalló el gobierno local, se procederá a la demolición de las vigas y pilares de concreto. En lugar de reconstruirlos con este mismo material, la propuesta de ejecución plantea su sustitución por otros de madera de castaño tratada. A este respecto, el Consistorio no detalló si los elementos estructurales del tejado que ya no eran de hormigón se conservarán o si serán también renovados.
Asimismo, se realizará una nueva cobertura que sustituirá a la de teja cerámica curva, pero tampoco se ha avanzado si se emplearán los mismos materiales para conservar el aspecto original o si se emplearán otros más modernos. El último paso de la intervención será la adecuación y saneamiento de la zona interior del lavadero, como la limpieza de la pila central –que a día de hoy está completamente cubierta de vegetación–, de la zona de estancia y los accesos y del conducto de entrada y salida de agua del elemento.
Luz verde a la mejora de la eficiencia energética del Jofre
La restauración del lavadero de Esmelle no fue la única intervención aprobada durante la sesión de la Xunta de Goberno Local de este lunes. Tal y como detalló posteriormente el Concello, durante el encuentro consistorial también se dio luz verde al proyecto básico y de ejecución de la mejora de eficiencia energética de la iluminación exterior del teatro Jofre. La actuación, valorada en 20.191 euros, será sufragada por completo por la Diputación de A Coruña, en el marco del convenio firmado entre la institución provincial y el ejecutivo ferrolano por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Centro histórico de Ferrol e Patrimonio militar da Costa Ártabra”. Respecto al proyecto, el Consistorio detalló que, a día de hoy, el histórico teatro cuenta con un sistema de iluminación que “non permite regulación cromática nin é eficiente en termos de consumo enerxético, o que se traduce en maiores custos e un impacto negativo no medio ambiente”. La propuesta, por tanto, contempla la sustitución de la instalación por una con tecnología LED “que cumpra cos estándares vixentes”, además de ampliar su rango de iluminación. Entre las medidas previstas, de este modo, se plantea la colocación de luminarias con control DMX y por bluetooth que permitan variar la intensidad y el color de las mismas de forma dinámica y remota. Asimismo, con el objetivo de mejorar la imagen del teatro, se mantendrán los puntos de luz existentes –cambiando únicamente el elemento lumínico– y se añadirán otros nuevos para cubrir toda la fachada.