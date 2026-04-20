Esmelle se suma a la lista de lavaderos restaurados durante este mandato

El de Esmelle será el sexto lavadero que se recupere durante este mandato Jorge Meis

El lavadero de la parroquia de Esmelle, situado en el lugar de Chá Mariña, se sumará en cuestión de meses al listado de estos elementos patrimoniales “populares” restaurados durante el presente mandato. Así lo anunció esta mañana el Concello después de que la Xunta de Goberno Local (XGL) aprobase en su última sesión la licitación de las obras, presupuestadas en 54.605,35 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.

Se trata, por tanto, de la sexta de estas construcciones recuperadas desde mayo de 2023, siendo el resto los dos de la parroquia de Covas, el de San Xurxo, el de Serantes y uno de los dos existentes en San Cristobo. De todos ellos, los cuatro primeros se reformaron en el marco de un taller dual de empleo específico de restauración de lavaderos –vinculado a la formación de Fábricas de albanelería– cofinanciado al 75% por la Xunta de Galicia; mientras que el quinto se licitó en octubre de 2025, siendo adjudicado en diciembre a RSC por 68.171,67 –impuestos incluidos–. Este último, pese a contar con un plazo de finalización de tres meses, aún se encuentra en plena ejecución.

A estos cinco habría que añadir el de Brión, dado que, si bien fue licitado y adjudicado durante el mandato anterior –el anuncio de que las obras las acometería Prosema Noroeste por unos 4.500 euros se realizó a comienzos de mayo de 2023–, los trabajos finalizaron durante el presente.

“Cumprimos coa demanda da Asociación de Veciños de recuperar este lavadoiro, cuxo proxecto estaba sen actualizar dende o ano 2021”, afirmó ayer el alcalde, José Manuel Rey, añadiendo que estas construcciones patrimoniales “son o reflexo fiel da historia e a tradición de Galicia como outros elementos etnográficos, como son os cruceiros, os hórreos ou tamén os antigos palcos de música”. Cabe señalar, a este respecto, que la actuación había sido anunciada a comienzos del pasado mes de marzo, concretamente durante una visita del regidor ferrolano a esta parroquia en el marco del plan de barrios.

Los trabajos

En cuanto a la intervención en sí, desde el gobierno local se detalló que se trata de una estructura de 42 metros cuadrados construida en 1960 con una planta rectangular con zona de estancia y una pila de cantería. Tanto el tejado, de dos aguas, con estructura de madera y teja curva, como los pórticos, de hormigón armado, presentan un importante estado de deterioro, por lo que buena parte de los trabajos se concentrarán en el exterior del lavadero.

El proyecto, por tanto, recoge “cuatro actuacións principais”, comenzando por la retirada de todos los componentes que componen la cubierta. Posteriormente, detalló el gobierno local, se procederá a la demolición de las vigas y pilares de concreto. En lugar de reconstruirlos con este mismo material, la propuesta de ejecución plantea su sustitución por otros de madera de castaño tratada. A este respecto, el Consistorio no detalló si los elementos estructurales del tejado que ya no eran de hormigón se conservarán o si serán también renovados.

Asimismo, se realizará una nueva cobertura que sustituirá a la de teja cerámica curva, pero tampoco se ha avanzado si se emplearán los mismos materiales para conservar el aspecto original o si se emplearán otros más modernos. El último paso de la intervención será la adecuación y saneamiento de la zona interior del lavadero, como la limpieza de la pila central –que a día de hoy está completamente cubierta de vegetación–, de la zona de estancia y los accesos y del conducto de entrada y salida de agua del elemento.