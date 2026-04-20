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Sociedad

El SAF se verá reforzado con 1,3 millones de euros de ayuda para el presente trienio

La hora del servicio pasará de los 12 a los 16 euros este ejercicio y aumentará hasta los 18 en dos años

Redacción
20/04/2026 17:34
Imagen de archivo de una usuaria del SAF
Una usuaria del SAF durante su momento de aseo diario
Cedida
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, avanzó en las últimas horas que el Concello solicitó a la Xunta de Galicia que se actualice el módulo de financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Esta petición se sustenta en virtud del acuerdo rubricado entre la administración autonómica y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). De este modo, el Consistorio local recibirá cerca de 1,3 millones más en el trienio 2026, 2027 y 2028.

La ayuda del ejecutivo de Alfonso Rueda era, hasta la fecha, de 12 euros la hora por servicio recibido, importe que ahora se verá incrementado en cuatro euros a la hora durante la presente anualidad (llegando así a los 16 euros); cinco euros durante el próximo año (alcanzando los 17) y seis euros por hora (alcanzando los 18) en 2028.

De 1,6 a 2,9 millones

De este modo, la subvención autonómica, que ascendía a 1,6 millones en este 2026, subirá hasta 1,9. Asimismo, en las sucesivas anualidades la partida alcanzará los 2,4 millones en 2027 y los 2,9 en 2028. Desde el Concello ferrolano informan de que este incremento “ten carácter retroactivo, de xeito que se aplicará a todas as solicitudes efectuadas desde o 1 de xaneiro deste ano”.

Este reforzo económico contribúe a garantir unha atneción de maior calidade... permite avanzar na consolidación dun modelo de coidados baseado na proximidadeJosé Manuel Rey, Alcalde de Ferrol

Asimismo, recuerdan también que el SAF experimentó un incremento de 9.000 horas de servicio entre 2024 y 2025, lo que sumado a este nuevo refuerzo económico “contribúe a garantir unha atención de maior calidade ás persoas usuarias”, como afirmó Rey Varela, quien aseveró también que ello “permite avanzar na consolidación dun modelo de coidados baseado na proximidade, a equidade e a atención integral”.

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