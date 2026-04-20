El CHUF y el Campus Industrial colaboran para elaborar futuros prototipos de exoesqueletos

Prueba de exoesqueletos en el Arquitecto Marcide Cedida

La colaboración entre el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y el Campus Industrial, a través del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– sigue dando muy buenos resultados en mejoras sanitarias.

Ambas organismos trabajan juntos en un estudio orientado al diseño y validación de un exoesqueleto pasivo flexible destinado a la prevención de lesiones de espalda en el personal sanitario durante las tareas de movilización y transferencia de pacientes.

Con el fin de orientar ese diseño de un futuro prototipo que evite lesiones durante las manipulaciones, la Universidad adquirió varios exoesqueletos ya existentes para que el personal sanitario pudiese probarlos y dar su opinión sobre las soluciones actualmente disponibles. Para eso, estos ingenieros se desplazaron este lunes al Hospital Arquitecto Marcide para entregarlos al personal implicado que quiso participar en su prueba y manipulación.

Estas intervenciones prácticas se realizaron durante toda la jornada de la mañana por turnos, en una sala habilitada específicamente para no interferir con la atención a los pacientes ni con el trabajo del resto del personal. Tras la prueba, cada participante completó un breve cuestionario.

Estos investigadores ya se habían trasladado anteriormente a Traumatología para ver cómo se producía de manera real y en directo la manipulación y movilización de pacientes, como explica Laura Ameneiro Romero, la jefa del servicio.

Colaboración previa

La colaboración en este ámbito no es aislada, explican desde el CHUF, al ya existir una cooperación previa en una línea de investigación diferente. En ese caso, profesionales del Área colaboraron con el Campus Industrial de Ferrol y el Laboratorio de Enxeñaría Mecánica del Citeni para el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de realidad aumentada en el ámbito quirúrgico a través de las gafas virtuales. Especialistas de diversos ámbitos del Área Sanitaria de Ferrol realizaron en esa sesión experimental distintas pruebas para optimizar la aplicación de esa tecnología