El Campus Industrial de Ferrol se convertirá, por un día, en Corte Internacional de Justicia de la ONU

Alumnas organizadoras del Atlantic Moot Court Cedida

El Campus Industrial de Ferrol se transformará, de forma simulada, en una Corte Internacional de Justicia. Será a través de la Atlantic Moot Court, un evento que celebra su primera edición y en el que se recreará el principal órgano judicial de la Organziación de las Naciones Unidas –ONU–, encargado de abordar y resolver los problemas entre Estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas internacionales.

Cinco jóvenes estudiantes del grado de Relacións Internacionais, titulación que se imparte en la Facultad de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, están detrás del evento que se celebrará el viernes 24, desde las 10.00 horas.

Las alumnas son Belén Míguez Ramos (A Coruña, 2005), Irene Rodiles Lago (Santiago de Compostela, 2006), Laura Yáñez Rodríguez (Gijón, 2007), María Falcón Louzao (Pontevedra, 2006) y Eva Maseda Truyols (Madrid, 2006), que se encargan de esta actividad que se prolongará por la mañana y por la tarde, con conferencias previas a la competición entre equipos.

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Así las cosas, la jornada comenzará con la apertura institucional, en el salón de actos de actos Concepción Arenal del Campus, al que sucederá, a las 10.30 horas, la conferencia ‘De­sorde mundial e convulsións xeopolíticas en Oriente Medio’, impartida por el codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah), Jesús A. Núñez Villaverde. Esta ponencia está organizada en el marco de los Seminarios de Formación de Internacionalistas del grado de Relacións Internacionais en el curso 2025/26 y en colaboración con la Asociación de Internacionalistas de Galicia (ASIG).

Ya por la tarde, a partir de las 15.30 horas, se celebra la competición académica, en la que cerca de 60 jóvenes, divididos en seis equipos e inscritos en esta primera edición del Atlantic Moot Court, simularán un caso en el que se abordarán cuestión vinculadas al derecho Internacional Humanitario y a los conflictos armados. Participa alumnado de la Universidade da Coruña (UDC), de la Universidade de Vigo (UVigo), de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), de la Universidad de León, de la Universidad de Salamanca (USAL), de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La Facultade de Humanidades e Documentación será el espacio elegido para realizar esta simulación de caso en la que ejercerán como jueces y juezas, el profesor de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Bautista Jiménez; la profesora de la Universidad de Alcalá (UAH), Laura Esperanza Aragonés Molina; así como las profesoras de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), María Isabel Lirola Delgado y Carmen Montero Ferrer.

El Atlantic Moot Court está impulsado por la Universidade da Coruña (UDC), a través del Campus Industrial de Ferrol y de la Facultade de Humanidades e Documentación, por la Xunta de Galicia a través de la Dirección Xeral de Xustiza, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, por el Concello de Ferrol y con la colaboración de KNM Abogados, Cafetería Kalua y Rodríguez Trujillo Abogados.