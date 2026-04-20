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Ferrol

Denuncian un nuevo episodio de violencia nocturna en el barrio ferrolano de Recimil

El Concello detalló que se trató de una riña entre un grupo de residentes de la zona y de otro de A Magdalena

Redacción
20/04/2026 21:11
Comisaría de Policía Ferrol
La Policía Nacional está investigando el incidente
Daniel Alexandre
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El barrio ferrolano de Recimil continúa registrando episodios de conflictividad. El último de estos incidentes, según denunció un vecino de la zona, tuvo lugar durante la medianoche del pasado domingo en el entorno de la calle Cedeira.

Tal y como relató el afectado, sobre las 00.00 horas escuchó una trifulca en la calle, identificando a tres individuos que estaban gritando. Uno de ellos, afirmó, portaba en la mano un arma blanca de grandes dimensiones, posiblemente un machete. Así, el vecino alertó del incidente a la Policía Local, afirmando desconocer qué sucedió a continuación.

Consultado sobre este potencial enfrentamiento, el Concello señaló que se trataba de una disputa entre dos grupos de personas de nacionalidad magrebí, uno residente en el entorno de Recimil y el otro en A Magdalena, pero que en cualquier caso es un suceso que está llevando la Policía Nacional.

El vecino, no obstante, aseguró que estaba relacionado con un grupo familiar residente en una vivienda ocupada de la calle Cedeira y que el pasado 2024 protagonizó un enfrentamiento contra otro clan de Ferrol que se saldó con varios hospitalizados y el ventanal de una cafetería destrozado.

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