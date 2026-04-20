Clausura del curso de ascenso a Cabo de la escala de Marinería en la Esengra

Esengra

La Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de A Graña (Esengra) celebró el pasado viernes la ceremonia de clausura del LI Curso de Ascenso a Cabo, de la escala de Marinería, poniendo así fin a un período formativo de más de tres meses que comenzaba el pasado 8 de enero.

El acto estuvo presidido por el Comandante director de la Esengra, el capitán de navío, José Manuel Faraldo Sordo, que estuvo acompañado por mandos y profesores del centro docente militar. Asimismo, asistió al evento una nutrida representación de familiares de los 76 alumnos seleccionados que quisieron acompañarlos este día.

Durante la ceremonia de clausura se procedió a la habitual entrega de diplomas, que les permitirá ejercer el empleo de sus funciones en los diferentes destinos relativos a la estructura orgánica de la Armada. En la sesión, el director del centro dedicó unas palabras a los alumnos, de quienes destacó su “esfuerzo, disciplina y vocación al servicio”.

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Este curso de ascenso es “fundamental” para cualquier marinero “que aspire a asumir responsabilidades de mando elemental, representando el primer peldaño en la progresión hacia la escala de Suboficiales”, apuntan desde la Armada