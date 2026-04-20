415.000 euros para la renovación de once convenios deportivos

El montante del ejercicio anterior superó los 800.000 euros AEIG

La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de este lunes, dio luz verde al primer lote de convenios de colaboración con entidades deportivas ferrolanas. En total, apuntó el Concello, se renovarán once acuerdos por una cuantía de 415.000 euros, con el objetivo de “impulsar a promoción e a difusión do deporte na cidade”.

En este sentido, desde el Consistorio se insistió en que la continuidad de estos pactos plasma “o respaldo” del gobierno local a este sector, avanzando que en las próximas semanas se seguirán aprobando renovaciones de convenios del ámbito deportivo –recordando, además, que en el anterior ejercicio el montante total destinado a estas entidades ascendió a 849.000 euros–. Respecto a la primera ronda anunciada ayer, los clubes beneficiados serán el Universitario Ferrol, Triatlón Ferrol, Club Atletismo Ría de Ferrol, Basketmi, Praia Pantín, Escudería Automovilística Ferrol, Club de Remo San Felipe y A.C.D.R. Grupo Bazán.

“Dende o Concello de Ferrol reafirmamos a nosa aposta e compromiso co deporte como ferramenta de promoción da salúde, a cohesión social e, tamén, a proxección da cidade”, afirmó el ejecutivo ferrolano, apuntando que, a estos acuerdos, se suman las inversiones que se están realizando en instalaciones.