Fiesta de los ingenieros ferrolanos

Un momento de la entrega del premio a la firma Entyl ingenieros en la sede local de Coeticor

La delegación ferrolana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña (Coeticor) celebró ayer una de sus citas más relevantes del año, su tradicional cena de San José. Al encuentro, que se desarrolló en el hotel Almirante, asistieron más de doscientos ingenieros técnicos industriales que se sentaron a la mesa para rendir homenaje a su patrón.

Se trata del broche de oro del programa de actos diseñado en honor al patrono y sirve, año tras año, como punto de encuentro para los colegiados y para la imposición de las insignias de oro y de plata.

Además, en la celebración de este año se rindió un homenaje especial a todos y todas las colegiadas de la delegación local que cumplen 25 años de actividad profesional.

Galardón 2026

Como es costumbre, la cita festiva sirvió también para hacer entrega del Premio a la Eficiencia Empresarial, que este año cumplió ya su XV edición, a la firma Entyl Ingenieros, dedicada a proyectos de ingeniería, arquitectura, topografía y peritaciones. Juan Carlos Platas Filgueiras, presidente de la delegación ferrolana del colegio, hizo entrega del premio, un cuadro del artista Manuel Veira, que también estuvo presente en el momento de otorgar el galardón institucional a Juan Carlos Trillo Morado, representante de la compañía distinguida este año.

Asimismo, recibió otro reconocimiento la colegiada Lorena Beceiro Cinza, con el premio al Mérito Colegial en agradecimiento a “su colaboración, dedicación profesional y apoyo a sus compañeros”, como se destacó en la sesión.