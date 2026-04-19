Ferrol se volcó con el evento ‘Bailando por Julieta’ en apoyo al síndrome de Rett

Centenares de vecinos acudieron a este evento solidario Jorge Meis

El dinero recaudado este domingo en el evento ‘Bailando por Julieta’, promovido por la academia de baile ‘Paso a Paso’, es un grano de arena muy importante para que avance la investigación del síndrome de Rett, una enfermedad de las denominadas raras, para las que precisamente mejorar su conocimiento ayudará a quienes lo padecen, entre ellos a la pequeña Julieta, la niña ferrolana de dos años de edad, con este diagnóstico.

Nadie quiso perderse el evento deportivo, de danza y musical, con entrada a un precio de cinco euros, el mismo que para la participación en los talleres. Además, se realizaron sorteos solidarios para sumar fondos a la causa. También quisieron colaborar los establecimientos del barrio, muchos de los cuales ofrecían ayer menús más económicos con donativos y otras acciones con el fin de ampliar la recaudación.

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La celebración contó también con el apoyo institucional, y así representantes del Concello, como el alcalde José Manuel Rey, y ediles como el de Deportes, Ricardo Aldrey, y la de Política Social, Rosa Martínez; de la Xunta, con la delegada territorial, Martina Aneiros; o la Universidad, con la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Ares, acudieron en la mañana de ayer a mostrar su apoyo para una causa que cuenta con la colaboración de organismos y entidades pero también de ciudadanos a nivel particular.

Yoga, zumba y danza urbana se ejecutaron por la mañana, dejando paso en la calurosa jornada de ayer, ya por la tarde, a más exhibiciones de baile y fútbol de categorías de distintas edades, de las diferentes escuelas y clubes de Ferrolterra.

Cada aplauso del público a las actuaciones fue también un aplauso a la causa que enarbola en Ferrol Julieta –y su madre, Lucía García– pero cuya recaudación de las distintas acciones que en su nombre se realizan va a parar a a la investigación a través de la asociación Asociación Mi Princesa Rett y el Hospital San Juan de Dios, dos entidades de referencia en el ámbito de esta enfermedad.