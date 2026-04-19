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Ferrol

Despedida de la segunda edición de los Estudios Abiertos

El objetivo de la iniciativa era mostrar el trabajo y el día a día de los artistas participantes

Redacción
19/04/2026 21:36
Mesa redonda de la iniciativa Estudios abiertos
Mesa redonda de la iniciativa Estudios abiertos
Cedida
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Con actividades artísticas variadas y una mesa redonda sobre el papel que juega el arte en la sociedad concluyó este domingo la segunda edición de la iniciativa Estudios Abiertos, en la que los artistas locales aproximan al público tanto su labor diaria como su obra. Lo hicieron abriendo, durante el sábado y el domingo, las puertas de sus talleres a la ciudadanía, para disfrutarlos y para hacerlos partícipes de distintas actividades, como murales para niños y niñas, música en sesión vermú, coloquios o talleres.

Edu Hermida, Xabier Cano, Garabatos, Escola Aberta, Blan ca Escrigas, Montse Gutiérrez Art Idea, Fiada o Sarao fueron los artistas y colectivos que estuvieron detrás de esta iniciativa, que ya parece haberse consolidado para demostrar que el arte es mucho más accesible de lo que uno piensa. Rompieron así las barreras que separan el estudio de trabajo de la calle y permitieron al ciudadano descubrir de dónde salen las obras que se pueden ver en exposiciones.

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