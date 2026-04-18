Ferrol
Un Jofre abarrotado para recibir en Ferrol a María Barranco e Imanol Arias
Carlos Blanco toma hoy el relevo sobre las tablas
El teatro Jofre se quedó pequeño para una comedia de grandes actores.
‘Mejor no decirlo’, un texto de Salomé Lelouch dirigido por Claudio Tolcachir con producción de Pablo Kompel y Pentación Espectáculos, y con dos artistas de excepción, María Barranco e Imanol Arias.
La pieza no defraudó al público, que agradece que se suban a las tablas artistas de reconocido prestigio nacional.
Hoy volverá a llenarse con la actuación del actor y monologuista Carlos Blanco y su espectáculo ‘A penúltima’. Será a las 19.00 horas.