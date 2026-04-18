Test de seguridad marítima de mano del patrullero de la Armada 'Arnomendi'

Uno de los momentos del ejercicio de seguridad marítima Armada

El puerto de Burela se movilizó este sábado para acoger uno de los despliegues del ejercicio Marsec 26, que organiza la Armada para emular escenarios de emergencia marítima en diferentes puntos de la geografía nacional.

El 'Arnomendi' organizándose desde el puerto de Burela Cedidas

En el simulacro, dirigido por las comandancias navales de Ferrol y A Coruña, se pudieron ver en acción unidades de la Armada así como medios de la Xunta, Cruz Roja y hasta la cofradía de pescadores de la localidad entre otros. Unidades como el patrullero ‘Arnomendi’, el de mayor envergadura del ejercicio, remolcadores, helicópteros, el buque hospital ‘Juan de la Cosa’, pesqueros, así como medios terrestres como Policía Local, ambulancias para traslado de heridos, etc, que trabajaron de forma coordinada en el rescate figurado de la tripulación de un barco que se hundía, así como la contención de una fuga de combustible con la colocación de barreras anticontaminación.

Ubufer

Hasta el puerto lucense de Burela se desplazó también una representación de la Ubufer, la unidad de buceo de la Armada, que cooperó en las escenificaciones de seguridad desarrolladas en el marco del ejercicio nacional de seguridad marítima y costera y también ofreció información sobre la labor que realizan.