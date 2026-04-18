Recogida de alimentos en la devolución de hábitos de la Cofradía de las Angustias hasta el 30 de abril

El Cristo de la Agonía en procesión Jorge Meis

La Cofradía de las Angustias aprovecha cualquier ocasión para ponerse del lado de quien más lo necesita. Cumpliendo un año más su tradición de Sábado Santo, cuando recaudaron 6.634 euros dirigidos al refugio Pardo de Atín del Santo Hospital de Caridad, firmaron entonces un nuevo récord de recogida en su arqueta, recibiendo donaciones a cambio de un ramillete de las flores que salían adornando sus tronos. Una acción que han replicado tanto desde la Hermandad del Santo Entierro, poniendo a disposición las rosas del túmulo, como también desde la Cofradía de Dolores.

Ahora, la iniciativa pasa por recolectar productos para “quien más los necesita” cuando los cofrades vayan a devolver sus hábitos. Comenzaron la recogida el pasado día 14 y se prolongará hasta el 30 de abril, abriendo en las jornadas de los martes y jueves, de 18.30 a 20.30 horas.

“Animamos a todos a colaborar con la aportación de alimentos no perecederos, recordando que cada pequeño gesto supone una gran ayuda para muchas personas”, dicen desde la hermandad de Esteiro, enumerando que lo más demandado suelen ser las conservas, así como comida y leche infantil, o variedades sin gluten.

Asimismo, en cuanto a las túnicas, inciden en que deben devolverse “limpias y lavadas”, en el “mismo estado en el que fueron recibidas” y con todas las piezas de la vestimenta: hábito, capa, cíngulo, capuces del color del tercio y negro, y hebillas. Todo ello, “presentado con percha y funda en buen estado”, enumeran.