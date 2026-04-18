Los Maios llegan a Canido

Esta cita se vive con gran intensidad en el barrio de Canido AEIG

El barrio de Canido se prepara ya para vivir otra edición de la celebración de Os Maios. Según informan desde la Intervecinal del barrio, la cita se desarrollará entre el 1 y el 10 del próximo mes de mayo.

Desde la organización recuerdan que esta cita está plenamente consolidada como una de las más destacadas de la primavera ferrolana y un verdadero “referente cultural e comunitario” del barrio alto de la urbe.

Tal y como explican los promotores de la iniciativa, como antesala de la misma durante este mes de abril se pondrá en marcha el programa educativo ‘Xardineiros e xardineiras de Maios’, unha iniciativa, explican, que se dirige al alumnado de entre 6 y 12 años y que se desarrollará en el centro cívico de Canido. De este modo, a través de talleres participativos, los menores podrán “achergarse á orixe e significado desta tradición, elaborarán maios en pequeno formato, aprenderán coplas populares e levarán materiais para compartir coa familia, fomentando así a transmisión interxeracional da cultura galega”, indican desde la organización.

En esta edición participarán los alumnos de los CEIP Cruceiro de Canido y Juan de Lángara así como los del CPR San Rosendo, “reforzando a dimensión educativa e comunitaria da festa”.

Por otra parte, el próximo 23 de abril, en el local de la SDR Canido, se inaugurará una exposición de la artista Blanca Escrigas, autora del cartel de esta edición, que se presentará oficialmente en el marco de este acto