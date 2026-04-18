La oficina móvil del CIM hizo parada en el Campus de Ferrol

Estas unidades visitan los campus universitarios y municipios urbanos de toda Galicia Cedida

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, estuvo esta semana en el campus universitario ferrolano para comprobar el funcionamiento de uno de los cuatro Centros de Información a la Mujer (CIM) móviles que tiene operativos el ejecutivo autonómico.

En esta visita estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros.

Roberto Barba destacó la importancia de este nuevo recurso itinerante para reforzar la sensibilización en materia de género e igualdad en los entornos universitarios y también los municipios rurales en los que no hay servicios de estas características. En este sentido, apuntó que el objetivo es acercar toda la información posible al conjunto de la sociedad para sumar esfuerzos en la prevención y lucha frente a los maltratos a las mujeres.

Estas unidades están atendidas por personal especializado, incluidas una psicóloga y una trabajadora social, para ofrecer orientación y apoyo en cuestiones relacionadas con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género.

Cualquier ciudadano interesado puede acercarse a solicitar información, como pasó en el Campus ferrolano este día.