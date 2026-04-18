El año pasado se registraron en la zona más de medio millar de bautizos, una cifra similar de comuniones y 85 bodas por la Iglesia

Misa de San Xiao

El departamento de Estadística de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol acaba de remitir a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal el informe correspondiente al año 2025 sobre la acción pastoral y social, haciendo balance de la vida eclesial en el referido período.

En lo relativo a la actividad pastoral, se destaca en el estudio que en la actualidad hay en esta demarcación episcopal un total de 88 sacerdotes incardinados –vinculados a la diócesis–, de los cuales 19 se encuentran retirados por edad o enfermedad. A su labor se suman cinco religiosos sacerdotes y cuatro presbíteros extradiocesanos acogidos temporalmente. Asimismo, se indica que durante el año 2025 se celebró una ordenación sacerdotal y fallecieron nueve presbíteros.

No obstante, añaden, la acción pastoral se ve reforzada por 237 catequistas, 5 religiosos profesos no sacerdotes y 103 religiosas profesas. Además, la diócesis cuenta con 13 misioneros nacidos en su territorio que desarrollan su labor pastoral fuera de España.

En lo relativo a la actividad sacramental, los datos reflejan 557 bautismos —algunos de adultos—, 207 confirmaciones, 575 primeras comuniones y 85 matrimonios, seis de ellos entre católico y no católico.

La acción social de la Iglesia en esta zona también queda patente en el informe.

“A través de Cáritas y otras instituciones religiosas, se atendieron 112 niños y niñas en casas de acogida; 264 mujeres participaron en el Programa Oblatas; y 581 personas mayores o con discapacidad fueron acompañadas por obras asistenciales diversas”, señalan.

Cáritas Diocesana prestó atención directa a 6.386 personas, “consolidando así su compromiso con las personas más necesitadas y vulnerables”.

Con estos datos, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol pone de relieve la vitalidad de su labor pastoral y social, fruto del trabajo conjunto de sacerdotes, religiosos, catequistas y fieles que sirven a una Iglesia viva en medio de su territorio.

Viaje para acompañar al Papa

En otro orden de asuntos, una vez confirmada la visita del Papa León XIV a España, la delegación diocesana de Juventud ya está trabajando en la organización de un viaje para acompañarlo. Las delegaciones de las cinco diócesis gallegas trabajan ya en su participación en los actos del sábado 6 de junio, cuando está previsto que se desarrolle una gran vigilia y encuentro juvenil que presidirá León XIV.

Desde Mondoñedo-Ferrol se prepara un trayecto con salida el viernes 5 por la tarde y regreso el domingo 7 de junio. Por ahora solo se ha abierto el proceso de preinscripción online, en la web diocesana, y, en próximos días, se dará a conocer información detallada sobre la actividad