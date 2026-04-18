Fiesta de aniversario en la residencia de Caranza

Los residentes no dudaron en tomar la pista de baile para una ocasión tan especial Cedidas

La residencia de Caranza celebró el miércoles pasado por todo lo alto sus 49 años de historia con varias propuestas.

Así durante la jornada festiva, se desarrolló una función religiosa especial por la mañana, seguida de la actuación de la Coral Airiños de Caranza. A su término se procedió a la entrega de regalos a los trabajadores jubilados en el año 2025 y también hubo ocasión para visualizar un vídeo conmemorativo de la efeméride.

Las actuaciones fueron muy bien recibidas por los mayores que residen en la residencia pública Cedida

El coro Eterna Xuventude puso el broche a la actividad cumpleañera matinal. Y, ya por la tarde, se sirvió una merienda especial para los residentes, que estuvo amenizada por la artista Almudena.