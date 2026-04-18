‘Estudios Abiertos’ o el arte más accesible que nunca este fin de semana en Ferrol

Parte del equipo de artistas que capitanean los ‘Estudios Abiertos’ durante este fin de semana en la ciudad, este viernes en la presentación Jorge Meis

Artistas de Ferrol han lanzado una invitación personalizada a la ciudadanía para que este fin de semana, quien lo desee, pueda cruzar sin miedo las puertas de sus talleres y asistir a actividades colectivas, charlas, exhibiciones y conciertos en la segunda edición de los ‘Estudios Abiertos’, una iniciativa gratuita que ofrece durante este sábado y domingo siete propuestas que salpican de arte accesible para todos los públicos el tablero de A Magdalena, pero también otros barrios, como Catabois y Santa Mariña.

La programación de la cita comenzaba este viernes en Canido, en el lugar que habita la pintura de Eduardo Hermida, en Barrié de la Maza 9-11, donde se llevó a cabo la presentación del programa previsto y el público pudo disfrutar del concierto de viola y piano del dúo Arco y Tecla, que maridó a la perfección con el arranque de un fin de semana que sitúa a la ciudad naval a la vanguardia artística, consolidando en el calendario esta oportunidad única.

“Cuando tenía el estudio también en A Coruña conocí el evento, que llevaban haciéndolo años allí, con el apoyo del Concello y empresas como Estrella Galicia, pero yo me quedé con las ganas de participar porque nos pilló la pandemia”, explica el promotor de Las Meninas. Fue el año pasado cuando compartió la idea con sus colegas ferrolanos, “salió adelante y estuvo genial, con mucha participación y con todo el mundo encantadísimo, sobre todo gente que no conocía ni nuestro trabajo ni nuestros estudios”.

Arco y Tecla pusieron la banda sonora al arranque del evento, que se produjo en el taller de Hermida en Canido Jorge Meis

Con semejante éxito, no dudaron en darle continuidad, entre otras cosas, porque “en general, exponemos en galerías o salas, pero el público no tiene la oportunidad de ver la obra en el sitio de donde sale y conocer el espacio del artista. Hay gente que pasa por delante y no se atreve a entrar, quizás por miedo, así que lo que pretendemos es empujarlos para que conozcan estos lugares”.

De este modo, además del taller de Hermida, el evento discurrirá en la Escola Aberta de Arte, el estudio de Montse Gutiérrez, Espazo Branco, Artidea, Escola Garabatos, Sarao Gallery y Fiada. “Es una manera de abrirnos, de romper el hielo, y de estar juntos en esto. Los que nos involucramos en esta iniciativa vivimos del arte. Entonces, ¿qué menos que estar todos juntos, no? Estamos en el mismo barco”, expresa el pintor, contento además con que el formato sea “tan familiar” porque “creo que nos da mucha confianza a nosotros, más cariño”.

Escala: ciudad

La ilustradora Blanca Escrigas es otra de las artistas que tejen esta red en la que pretenden que todo Ferrol quede atrapado este fin de semana. “Aquí ninguno es protagonista, nos une la ilusión por juntarnos que, en la anterior edición, ya vimos que era una necesidad que existía y sigue existiendo, así que no tenía sentido dejarlo pasar. Es cierto que cada uno tenemos un millón de cosas y estamos a lo nuestro, pero, aunque sea una vez al año, debemos hacer el esfuerzo”.

Público durante el acto y el concierto de presentación Jorge Meis

En su caso, desde su estudio en Magdalena 146 acompañará a niños y niñas a realizar un gran mural colectivo. “Lo planteo como en mis clases: dirijo un poco el formato, tengo los materiales preestablecidos y les explico cómo usarlos, pero las decisiones creativas, incluso la temática o el colorido, es libertad absoluta para que cada uno explore como desee”, adelanta.

“Lo que queremos, principalmente, con un evento como este, es que se vea como un conjunto, que se perciba a escala de la ciudad entera. No que hay proyectos culturales, que hay estudios y artistas, sino que este es un lugar donde se respira arte y que, al hacerlo todos juntos y a la vez, estando localizados en varios puntos, ocurren todas estas cosas al mismo tiempo, siendo fácil y accesible para hacer estas actividades, conocer artistas y venir a estos espacios”, reflexiona Blanca Escrigas.

Tertulia entre artistas

Además, incide en que han ido más allá de abrir el estudio y mostrar cómo trabajan, ofertando propuestas diversas que pasan, asimismo, por las actividades que se podrán realizar en Fiada o las dos mesas redondas que introducirán al público en tertulias artísticas. La primera, en Artidea (este sábado, 19.30 horas), abordará de la mano de Xabier Cano la relación entre el arte y la Inteligencia Artificial, contando con voces como las de Fer Patiño, Don Jass, Marta Purriños, Suso Basterrechea, Luz Castro, Anxo Varela, Brais Rey, Carlos Graña y Laura Freire y Néstor da Silva, de Sarao Gallery.

Las puertas de ocho lugares artísticos se abren estos días Jorge Meis

Precisamente, en su galería (carretera de Catabois, 230) se celebra este domigo, a las doce, el otro coloquio, que tratará de responder a la pregunta “¿Puede el arte salvar el mundo?”. Conversarán el gestor cultural Marcos Lorenzo, Caterina Varela y Félix Fernández (Colectivo RPM), la historiadora del arte Carmen Elsa y el artista Mauro Trastoy.

“Nosotros nos decidimos a hacer esta propuesta porque, al final, es algo que hacemos mucho cuando vamos a una inauguración y nos quedamos hablando, y resulta ser la parte más interesante, la más bonita”, matizan Laura y Néstor, “así que tener la posibilidad de hacerlo como una actividad abierta a la gente de Ferrol que, a lo mejor, no tiene la oportunidad o no se atreve a traspasar esa puerta, es maravilloso”.

Este fin de semana no hay cerrojos en estos ‘Estudios Abiertos’, así que sigan la ruta, giren las manillas y, sin que se den cuenta, ya estarán atrapados en esta red liberadora.

Escola Aberta de Arte - Coruña, 76

Este sábado 18, 10.00 horas: pintura en vivo y la música en directo del grupo 6ollos

Montse Gutiérrez - Magdalena,168

Este sábado 18, 12.30 horas: además de conocer el precioso estudio de la artista hay sesión vermú con Sisters

Espazo Branco - Magdalena, 146

Este sábado sábado 18, 17.00 horas: Blanca Escrigas coordina la elaboración de un mural libre para artistas infantiles

Artidea - Sol, 122

Este sábado 18, 19.30 horas: tertulia sobre Inteligencia Artificial y arte, ‘¿Sueña la IA con ovejas eléctricas?’

Artidea Mercadillo Artístico Daniel Alexandre

Escola Garabatos - Sánchez Barcáiztegui, 29

Este domingo 19, 10.00 horas: podrá aprenderse ‘sketch’, la técnica de bocetaje rápido, en un taller

Sarao Gallery - Catabois, 230

Este domingo 19, 12.00 horas: una mesa redonda que se preguntará: ‘¿Puede el arte salvar el mundo?’

Fiada - Santa Mariña, 55

Este domingo 19, 17.00 horas: actividades colectivas y variadas con el sello de esta iniciativa cultural

Santa Mariña número 55 Daniel Alexandre