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Ferrol

Encuentro entre arquitectura y música este sábado en Ferrol de la mano del COAG

Redacción
18/04/2026 09:39
iglesia de Dolores foto del Quinario al Cristo de la Misericordia
Interior de la iglesia de Dolores esta Cuaresma
Jorge Meis
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La delegación ferrolana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebra este sábado el Día Internacional de los Monumentos y Sitios (DIMS) con un encuentro entre arquitectura y música que lleva por título ‘O lugar de culto como espazo de encontro das artes’. 

Será en la iglesia de Dolores (Méndez Núñez) desde las 20.00 horas, y contará con la interpretación del Coro de Cámara AntiQvorum interpretando diversas obras antiguas. El evento, explican desde el ente colegial, está guionizado y dirigido por el propio COAG, con la producción y el montaje de Iris Producións y el respaldo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, titular del templo. Asimismo, la empresa Pimfer patrocina la cita, que está abierta a toda la ciudadanía que desee asistir. 

Avanzan que tratarán de ilustrar, a través de un recorrido por la música coral y polifónica, la arquitectura que albergó la iglesia a lo largo de su historia. “Celebrará a harmonía das dúas formas de arte nun espazo que, trascendendo o seu carácter de lugar de culto, tamén constitúe un ambiente acolledor para a expresión artística que inclúe non só o arte inherente, senón tamén a acumulación e superposición de capas temporais”, reflexionan. 

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