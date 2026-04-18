Encuentro entre arquitectura y música este sábado en Ferrol de la mano del COAG

Interior de la iglesia de Dolores esta Cuaresma Jorge Meis

La delegación ferrolana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebra este sábado el Día Internacional de los Monumentos y Sitios (DIMS) con un encuentro entre arquitectura y música que lleva por título ‘O lugar de culto como espazo de encontro das artes’.

Será en la iglesia de Dolores (Méndez Núñez) desde las 20.00 horas, y contará con la interpretación del Coro de Cámara AntiQvorum interpretando diversas obras antiguas. El evento, explican desde el ente colegial, está guionizado y dirigido por el propio COAG, con la producción y el montaje de Iris Producións y el respaldo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, titular del templo. Asimismo, la empresa Pimfer patrocina la cita, que está abierta a toda la ciudadanía que desee asistir.

Avanzan que tratarán de ilustrar, a través de un recorrido por la música coral y polifónica, la arquitectura que albergó la iglesia a lo largo de su historia. “Celebrará a harmonía das dúas formas de arte nun espazo que, trascendendo o seu carácter de lugar de culto, tamén constitúe un ambiente acolledor para a expresión artística que inclúe non só o arte inherente, senón tamén a acumulación e superposición de capas temporais”, reflexionan.